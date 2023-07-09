В Украине выросли цены на мясо и сало. По прогнозам экспертов, осенью ожидается удорожание продуктов.

В Украине подешевели сезонные овощи, но подорожали мясо и сало. За месяц рост цен на свинину в рознице составил 2%.

Об изменении розничной стоимости свинины сообщили аналитики ассоциации "Свиноводы Украины" после ежемесячного мониторинга цен национальных торговых сетей. В АСУ уточнили, что не все позиции подорожали одинаково:

"Особо заметно подорожала тазобедренная часть, цена которой в конце месяца составила 192,15 грн/кг, что на 4,6% или 8,4 грн/кг выше, чем в начале. Впрочем, существенное колебание цен в течение мая и июня сократило отрыв между среднемесячными отметками до 1,3%, кроме того, на 5,3 грн/кг (2,1%) выросла цена ошейка, составив 255,9 грн/кг в конце месяца. Именно эта сезонно востребованная товарная позиция ощутимо подорожала по сравнению с ее средней майской ценой. Так, если месяцем ранее его цена колебалась в пределах 238-250 грн/кг, то в начале лета упомянутый максимум стал стартом для дальнейшего роста, и цены, и темпы прироста других премиальных частей (вырезка, корейка, стейк) заметно ниже, — отметили эксперты.

В АСУ отметили, что за июнь стоимость говядины в среднем выросла на 3,6%, индюшат – на 1,5%, а куриных окорочков и грудинки – на 2,2% и 1,2% соответственно.

Цена свинины в супермаркетах

По данным Минфина, грудинка подорожала за месяц со 182,60 грн/кг до 183,06 грн/кг. В магазинах Новус ее продают по 169 грн/кг.

Шашлычное мясо, которое в июне продавали по 208,42 грн/кг, сейчас стоит 211,31 грн/кг. Минимальная цена на это мясо в торговой сети Варус – 189,90 грн/кг.

Цена сала в супермаркетах

Домашнее сало месяц назад продавали в среднем по 189 грн/кг, а сейчас его предлагают уже по 254 грн/кг.

Что будет с ценами продуктов осенью

В Украине осенью ожидается подорожание продуктов, но оно не будет значительным. Об этом 24 каналу сообщил экономист Олег Пендзин. Причины – увеличение расходов, повышение зарплат, подорожание сырья и аренды, динамика курса гривны по отношению к доллару. Негативно на ситуации на рынке повлияет подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами.

"Летом, как правило, период дефляции. У нас продовольственная корзина довольно серьезно дешевеет из-за овощей и фруктов с открытой почвы, нашей территории. В то же время, учитывая удорожание электричества, вырастет цена на мясо и яйца. Но это не сразу и не существенно, — отметил Олег Пендзин. По его словам, на цены влияют многие факторы. — Причин для инфляции достаточно много. Факторов, влияющих на рост цен, много. Это расходы, рост зарплат, удорожание аренды и сырья, динамика курса гривны к доллару".

С 1 июля в Украине подорожало автомобильное горючее, так что увеличение цены на некоторые продукты и товары первой необходимости тоже не заставит себя ждать.