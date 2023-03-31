Быстрый и необычный способ засолить сало – потом будете делать только так
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Рецепт с чесноком и перцем
Хорошо засоленное сало — отличная закуска и пригодится на случай быстрого перекуса. Если вы приготовили намазку с мясом и овощами и у вас осталось сало, его следует засолить. Это классический способ хранения.
ProstoWay рассказывает о том, как быстро и вкусно засолить сало. Кроме соли, понадобятся чеснок, лавровые листья и черный перец.
Ингредиенты:
- сало — 0,5 кг
- черный молотый перец
- молотый лавровый лист
- чеснок — 4 зубчика
- соль
Способ приготовления:
- Кусок сала проткните ножом в нескольких местах. Делайте это с разных сторон. Порежьте чеснок пластинками и уложите его в полученные отверстия.
- Смешайте соль, перец и молотую лавровую листву. В этой смеси обваляйте сало со всех сторон. Заверните его в фольгу.
- Положите сверток в холодильник на 12 часов. За это время оно равномерно просолится.
Этот способ вкусен, быстр, удобен. Никаких лишних действий. После засолки сало следует хранить в морозильнике. Лучше всего порезать его порционно и доставать кусочками, например, к ароматному борщу с карасями.