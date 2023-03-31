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Быстрый и необычный способ засолить сало – потом будете делать только так

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Есть простой способ
Есть простой способ. Фото agronews.ua

Рецепт с чесноком и перцем

Хорошо засоленное сало — отличная закуска и пригодится на случай быстрого перекуса. Если вы приготовили намазку с мясом и овощами и у вас осталось сало, его следует засолить. Это классический способ хранения.

ProstoWay рассказывает о том, как быстро и вкусно засолить сало. Кроме соли, понадобятся чеснок, лавровые листья и черный перец.

Ингредиенты:

  • сало — 0,5 кг
  • черный молотый перец
  • молотый лавровый лист
  • чеснок — 4 зубчика
  • соль

Способ приготовления:

  1. Кусок сала проткните ножом в нескольких местах. Делайте это с разных сторон. Порежьте чеснок пластинками и уложите его в полученные отверстия.
  2. Смешайте соль, перец и молотую лавровую листву. В этой смеси обваляйте сало со всех сторон. Заверните его в фольгу.
  3. Положите сверток в холодильник на 12 часов. За это время оно равномерно просолится.

Этот способ вкусен, быстр, удобен. Никаких лишних действий. После засолки сало следует хранить в морозильнике. Лучше всего порезать его порционно и доставать кусочками, например, к ароматному борщу с карасями.

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#Рецепт #Сало