Быстрый и необычный способ засолить сало – потом будете делать только так

Рецепт с чесноком и перцем

Хорошо засоленное сало — отличная закуска и пригодится на случай быстрого перекуса. Если вы приготовили намазку с мясом и овощами и у вас осталось сало, его следует засолить. Это классический способ хранения.

ProstoWay рассказывает о том, как быстро и вкусно засолить сало. Кроме соли, понадобятся чеснок, лавровые листья и черный перец.

Ингредиенты:

сало — 0,5 кг

черный молотый перец

молотый лавровый лист

чеснок — 4 зубчика

соль

Способ приготовления:

Кусок сала проткните ножом в нескольких местах. Делайте это с разных сторон. Порежьте чеснок пластинками и уложите его в полученные отверстия. Смешайте соль, перец и молотую лавровую листву. В этой смеси обваляйте сало со всех сторон. Заверните его в фольгу. Положите сверток в холодильник на 12 часов. За это время оно равномерно просолится.

Этот способ вкусен, быстр, удобен. Никаких лишних действий. После засолки сало следует хранить в морозильнике. Лучше всего порезать его порционно и доставать кусочками, например, к ароматному борщу с карасями.