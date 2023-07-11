Врожай абрикосу буде набагато меншим через дві обставини: які ціни на ринку

Яка мінімальна ціна на абрикоси в Україні

Не тільки підрив Каховської ГЕС приніс українцям жахливі наслідки, які позначаються в першу чергу на цінах продуктів. Також і погодні умови стали причиною набагато меншого збору врожаю овочів та фруктів.

Як повідомляє керівниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко для УНН, є дві причини такого врожаю абрикосів — заморозки та грибкові хвороби.

"Щодо плодових, то можемо говорити про те, що плодові дерева, які рано зацвітають, – такі, як абрикос, – звісно, постраждали, тому що була велика кількість заморозків, і грибкові хвороби атакують саме цей вид плодових", — мовиться у повідомленні.

Крім того, фахівець прокоментувала ситуацію з зернятковими деревами – яблунями, грушами.

"Що стосується зерняткових, то тут ситуація краща. Але потрібно мати на увазі, що обробка садів отрутохімікатами від шкідників і грибкових захворювань досить дорога, і наскільки вона буде здійснена, ми не знаємо. Тому перспективи є, але все залежатиме від багатьох факторів", – підсумувала Тетяна Адаменко.

Ціна на абрикос в Україні станом на 11 липня

За даними "Ринок Столичний", станом на 11 липня, вівторок, мінімальна ціна на абрикос становить 55 гривень за кілограм, середня ціна сягає 60 гривень та максимальна — 80 гривень.

Ціна на абрикос в Україні станом на 11 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні обвалилась ціна на тепличний овоч.