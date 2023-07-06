Обсяг випуску сягає довоєнного рівня: яка буде ціна на вершкове масло в Україні

Експерти зазначають, що експорт масла вже не цікавий для українських виробників

У літку ціни на деякі продукти піднімуться, але, за словами експертів, подорожчання вершкового масла на українському ринку не передбачається.

Як повідомляють фахівці аналітичної платформи Інфагро, ціна на масло буде ймовірно стабільною через зниження вартості продукту на європейському ринку.

Тож, як наслідок, українським експортерам не цікаво буде масово постачати туди вершкове масло.

"Можливо це і добре, оскільки споживання масла в Україні цього року суттєво зросло. Без значного експорту ринок може залишатися збалансованим, не буде суттєвого зростання цін і не буде причини в міжсезоння шукати можливості імпорту", — мовиться на сайті.

Тим часом, експерти зауважують, що обсяги випуску масла останнім часом уже сягають довоєнного рівня, а в цілому виробництво масла у першому півріччі відносно відповідного періоду минулого року досить помітно зросло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС можуть відбитися на ціні літньої ягоди.