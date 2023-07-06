Объем выпуска достигает довоенного уровня: какова будет цена на сливочное масло в Украине

Эксперты отмечают, что экспорт масла уже не интересен украинским производителям

Летом цены на некоторые продукты поднимутся, но, по словам экспертов, подорожание сливочного масла на украинском рынке не предполагается.

Как сообщают специалисты аналитической платформы Инфагро, цена на масло будет вероятно стабильной из-за снижения стоимости продукта на европейском рынке.

Так что, как следствие, украинским экспортерам не интересно будет массово поставлять туда сливочное масло.

"Возможно это и хорошо, поскольку потребление масла в Украине в этом году существенно выросло. Без значительного экспорта рынок может оставаться сбалансированным, не будет существенного роста цен и не будет причины в межсезонье искать возможности импорта", — говорится на сайте.

Между тем эксперты отмечают, что объемы выпуска масла в последнее время уже достигают довоенного уровня, а в целом производство масла в первом полугодии относительно соответствующего периода прошлого года заметно выросло.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС могут отразиться на цене летней ягоды.