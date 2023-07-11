Урожай абрикоса будет намного меньше из-за двух обстоятельств: какие цены на рынке
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Какая минимальная цена на абрикосы в Украине
Не только подрыв Каховской ГЭС принес украинцам ужасающие последствия, отражающиеся в первую очередь на ценах продуктов. Также и погодные условия стали причиной гораздо меньшего збора овощей и фруктов.
Как сообщает руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко для УНН, есть две причины такого урожая абрикосов — заморозки и грибковые болезни.
"Что касается плодовых, то можем говорить о том, что рано зацветающие плодовые деревья — такие, как абрикос, — конечно, пострадали, потому что было большое количество заморозков, и грибковые болезни атакуют именно этот вид плодовых", — говорится в сообщении.
Кроме того, специалист прокомментировала ситуацию с семечковыми деревьями – яблонями, грушами.
"Что касается семечковых, то здесь ситуация лучше. Но нужно иметь в виду, что обработка садов ядохимикатами от вредителей и грибковых заболеваний достаточно дорога, и насколько она будет осуществлена, мы не знаем. Поэтому перспективы есть, но все будет зависеть от многих факторов", – подытожила Татьяна Адаменко.
Цена на абрикос в Украине по состоянию на 11 июля
По данным "Рынок Столичный" по состоянию на 11 июля, вторник, минимальная цена на абрикос составляет 55 гривен за килограмм, средняя цена достигает 60 гривен и максимальная — 80 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине рухнула цена на тепличный овощ.