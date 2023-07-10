Цена стремительно падает: какой тепличный овощ продолжает дешеветь

Есть одна причина, почему на украинском рынке продолжает падать цена на тепличный продукт

В Украине вместе с уменьшением цены на картофель будет дешеветь и тепличный томат.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, причиной снижения цен стала массовая уборка как тепличного томата, так и помидора из пленочных теплиц в южных областях страны.

"При этом спрос на данную продукцию остается стабильно высоким, но предложение томатов растет очень быстро, в связи с чем цены продолжают стремительно падать", — говорится на сайте.

Также из-за установки на большей территории солнечной погоды, приведшей к ускорению созревания данного продукта, на украинском рынке увеличился спрос томата.

"Как результат, цена на эту продукцию на украинском рынке за неделю обвалилась в среднем на 25%, и сегодня производители готовы отгружать тепличный томат по 40-65 грн/кг ($1,09-1,78/кг) в зависимости от качества и объема. партии ", — добавляют аналитики.

Однако нынешний томат все равно стоит на 16% дороже, чем в 2022 году.

В то же время ключевые игроки рынка не исключают, что тенденция снижения цен на тепличные томаты на украинском рынке будет сохраняться и дальше, поскольку многие хозяйства только начали массовый сбор томата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью некоторые продукты подорожают, но не сразу.