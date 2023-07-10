Ціна стрімко падає: який тепличний овоч продовжує дешевшати

Є одна причина, чому на українському ринку продовжує падати ціна на тепличний продукт

В України разом зі зменшенням ціни на картоплю дешевшатиме і тепличний томат.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, причиною зниження цін стало масове збирання як тепличного томату, так і помідора з плівкових теплиць у південних областях країни.

"При цьому попит на дану продукцію залишається стабільно високим, але пропозиція томатів зростає дуже швидко, у зв’язку з чим ціни продовжують стрімко падати", — мовиться на сайті.

Також через встановлення на більшій території сонячної погоди, що призвело до прискорення дозрівання даного продукту, на українському ринку збільшився попит томату.

"Як результат, ціна на цю продукцію на українському ринку за тиждень обвалилася в середньому на 25%, і сьогодні виробники готові відвантажувати тепличний томат по 40-65 грн/кг ($1,09-1,78/кг) залежно від якості та обсягу партії", — додають аналітики.

Однак, цьогорічний томат все одно коштує на 16% дорожче, аніж у 2022 році.

Водночас ключові гравці ринку не виключають, що тенденція зниження цін на тепличні томати на українському ринку зберігатиметься й надалі, оскільки багато господарств тільки розпочали масове збирання томату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени деякі продукти подорожчають, але не одразу.