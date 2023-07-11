На Півдні України без зрошення залишились понад 300 тисяч гектарів землі: до яких проблем це призведе

Микола Сольський розповів про наслідки Каховської катастрофи для агросектору

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, без доступу до зрошення залишились понад 300 тисяч гектарів землі на Півдні України. Це є серйозною проблемою для місцевих фермерських господарств.

Про це міністр агрополітики Микола Сольський розповів в інтерв’ю сайту "Телеграф"

"Очевидно, це велика площа. Крім того, фермери, які обробляли зрошувану землю, дуже часто також мали в оренді і не зрошувані площі, які, по суті, дотувалися ними залежно від сезону за рахунок зрошуваних земель. Зараз їм це робити буде важче або неможливо. Тому розмір проблеми значно більший", — повідомив міністр.

Водночас, зараз існує необхідність захистити землі, які знаходились під Каховським водосховищем, від використання за іншим призначенням.

"Після витоку води з водосховища приблизно 150 тисяч гектарів землі стали суходолом. І нам треба зробити певні юридичні застереження шляхом внесення змін до законодавства, щоб нічого з цією землею не сталось, бо через рік-два всі забудуть, що це за земля, почнуть там щось робити. І при відновленні дамби будуть проблеми. Ми підготували законопроєкт, протягом двох тижнів внесемо, маємо зробити певні юридичні застереження, щоб ця проблема не породила потім інші проблеми", — наголосив Микола Сольський.

Більше про ситуацію в аграрному секторі та дотичних до нього галузях переробки читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Каховську ГЕС після Перемоги треба відбудувати, — міністр Сольський про загрозу для півдня, заборону експорту зерна та майбутнє молочної галузі".

Раніше "Телеграф" розповідав, що мотивом для підриву греблі Каховського водосховища могло стати бажання російських окупантів зірвати контрнаступальну операцію ЗСУ. Водночас, позбавлення Криму значного обсягу води внаслідок цього підриву ставить питання вже про те, чи розглядають вони серйозно утримання Криму.