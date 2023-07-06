Починає заростати: як Каховське водосховище виглядає за місяць після катастрофи (ексклюзивні фото)

Природа підлаштовується під нові умови

Вже місяць минув з моменту руйнування росією Каховської ГЕС, внаслідок чого Каховське водосховище стрімко спустошилося та перетворилося на пустелю. Однак зараз воно поступово змінюється і починає заростати.

Про це можна судити за свіжими фото з місця подій, які зробив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

На знімках видно, що на місці Каховського водосховища зараз залишилися лише окремі озерця, здалеку схожі на калюжі, а навколо них з піску вже стрімко пробивається молода трава.

Також пісок у багатьох місцях усіяний слідами від взуття, — багато хто приходить подивитися своїми очима на наслідки військового злочину росії.

Як відомо, у ніч на 6 червня 2023 року було знищено дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого сталася справжня екологічна катастрофа, затопило десятки населених пунктів, завдано збитків у мільярди доларів. Також водою змило мінні поля, що становить особливу небезпеку. Без води з Каховського водосховища залишилося багато людей, найважча ситуація у Кривому Розі, Нікополі, Марганці та Покрові.

Як повідомляв "Телеграф", Україна побудує з нуля три нові гілки водогону загальною довжиною 150 кілометрів, щоб подати воду до найбільш постраждалих районів.