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Починає заростати: як Каховське водосховище виглядає за місяць після катастрофи (ексклюзивні фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Каховське водосховище тепер не впізнати
Каховське водосховище тепер не впізнати. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Природа підлаштовується під нові умови

Вже місяць минув з моменту руйнування росією Каховської ГЕС, внаслідок чого Каховське водосховище стрімко спустошилося та перетворилося на пустелю. Однак зараз воно поступово змінюється і починає заростати.

Про це можна судити за свіжими фото з місця подій, які зробив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

На знімках видно, що на місці Каховського водосховища зараз залишилися лише окремі озерця, здалеку схожі на калюжі, а навколо них з піску вже стрімко пробивається молода трава.

Каховське водосховище сьогодні через місяць після підриву ГЕС
Каховське водосховище сьогодні через місяць після підриву ГЕС
Каховське водосховище сьогодні через місяць після підриву ГЕС
Каховське водосховище сьогодні через місяць після підриву ГЕС

Також пісок у багатьох місцях усіяний слідами від взуття, — багато хто приходить подивитися своїми очима на наслідки військового злочину росії.

Каховське водосховище сьогодні через місяць після підриву ГЕС
Каховське водосховище сьогодні через місяць після підриву ГЕС

Як відомо, у ніч на 6 червня 2023 року було знищено дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого сталася справжня екологічна катастрофа, затопило десятки населених пунктів, завдано збитків у мільярди доларів. Також водою змило мінні поля, що становить особливу небезпеку. Без води з Каховського водосховища залишилося багато людей, найважча ситуація у Кривому Розі, Нікополі, Марганці та Покрові.

Як повідомляв "Телеграф", Україна побудує з нуля три нові гілки водогону загальною довжиною 150 кілометрів, щоб подати воду до найбільш постраждалих районів.

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#Каховське водосховище #Каховська ГЕС