"Нова географія України": колишнє Каховське водосховище показали на нових супутникових знімках

Озеро біля ЗАЕС ще тримається, а Північно-Кримський канал пересох.

Після теракту на Каховській ГЕС, який росіяни влаштували на початку червня, місцевість на місці колишнього водосховища поступово висихає, а на його дні з’являються старі русла річки.

Це можна побачити на знімках Sentinel від 30 червня, які оприлюднив у своєму telegram-каналі волонтер Єлисей Ходоловський.

Зображення він назвав "новою географією України".

"Дно потроху підсихає, назовні виринають старі русла Дніпра, річок і струмків, що були поховані під 16-метровим шаром води", — повідомив він.

Він звернув увагу на те, що озеро з якого беруть воду для охолодження Запорізької АЕС, ще тримається. А ось водозабір Північнокримського каналу, яким вода постачалася на окупований півострів, повністю пересох.

Місце, де знаходилася Каховська ГЕС

Колишнє Каховське водосховище

Озеро біля ЗАЕС

Як повідомлялося раніше, наслідки теракту відчули далеко за межами України, наприклад на пляжі Сухумі (Грузія) принесло трупи мертвих свиней, яких змило в море після повені. До цього мертвих корів прибило до узбережжя Болгарії.

При цьому експерти зазначають, що Україні після теракту може загрожувати спалах небезпечних хвороб, який за розмахом може бути порівнянний з епідемією коронавірусу.