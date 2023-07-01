"Новая география Украины": бывшее Каховское водохранилище показали на новых спутниковых снимках

Озеро возле ЗАЭС еще держится, а Северо-Крымский канал пересох

После теракта на Каховской ГЭС, который россияне устроили в начале июня, местность на месте бывшего водохранилища постепенно высыхает, а на его дне появляются старые русла реки.

Это можно увидеть на снимках Sentinel от 30 июня, которые обнародовал в своем telegram-канале волонтер Елисей Ходоловский.

Изображения он назвал "новой географией Украины".

"Дно понемногу подсыхает, наружу выныривают старые русла Днепра, рек и ручьев, погребенные под 16-метровым слоем воды", — сообщил он.

Он обратил внимание на то, что озеро из которого берут воду для охлаждения Запорожской АЭС еще держится. А вот водозабор Северо-Крымского канала, по которому вода поставлялась на оккупированный полуостров, полностью пересох.

Место, где находилась Каховская ГЭС

Бывшее Каховское водохранилище

Озеро возле ЗАЭС

Как сообщалось ранее, последствия теракта ощутили далеко за пределами Украины, так например на пляжи Сухуми (Грузия) принесло трупы мертвых свиней, которых смыло в море после наводнения. До этого мертвых коров прибило к побережью Болгарии.

При этом эксперты отмечают, что Украине после теракта может грозить вспышка опасных болезней, которая по размаху может быть сопоставима с эпидемией коронавируса.