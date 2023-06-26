Может быть стремительнее коронавируса: Украине грозит серьзная вспышка инфекций после подрыв Каховской ГЭС

Вспышка инфекционных заболеваний возможна не только на территориях, которые оказались под водой

Из-за того, что россияне подорвали Каховскую ГЄС, ожидается всплеск инфекционных заболеваний. В большинстве своем это коснется подтопленных территорий, где прирост инфекций может достигнуть 50%.

Об этом во время круглого стола с ведущими инфекционистами и эпидемиологами Украины, который состоялся 23 июня, рассказал президент благотворительного фонда "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский. Темой круглого стола были последствия от разрушения Каховской ГЭС, а также готовность системы здравоохранения к ним.

По словам Сошинского, болезни могут вспыхнуть не только на территориях, которые больше всего пострадали во время потопа. Дело в том, что волонтеры, которые помогали Херсону в этот момент, передвигаются по всей Украине. Они могут стать переносчиками инфекций.

"Не учет серьезности ситуации может привести к катастрофическим последствиям. К примеру, все пляжи Одесской области находятся под запретом для купания из-за загрязнения воды и увеличения количества минералов в море. Однако люди все равно купаются, несмотря на запрет. Это приводит к распространению инфекций по стране", — резюмировал Сергей Сошинский.

Также он добавил, что еще один серьезный вопрос — это обеззараживание воды. Специальные таблетки в этой ситуации бесполезны, так как вода сильно загрязнена. Эксперт рекомендует жителям населенных пунктов, которые находятся ниже Каховской ГЭС, кипятить воду перед употреблением. Эпидемиологическая опасность сейчас может в разы превысить ту, что была в период пандемии коронавируса.

"В связи с вышеперечисленным, скорость распространения инфекционных заболеваний по Украине может превысить скорость распространения Covid-19", — заявил Сергей Сошинский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за подрыва Каховской ГЭС и обмеления водохранилища погибло 95 тысяч тонн рыбы. Также известно больше 100 случаев гибели дельфинов, а затоплеными оказались более 50 тысяч гектаров украинских лесов.