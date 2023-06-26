Може бути стрімкішим за коронавірус: Україні загрожує серйозний спалах інфекцій після підриву Каховської ГЕС

Спалах інфекційних захворювань можливий не тільки на територіях, що опинилися під водою

Через те, що росіяни підірвали Каховську ГЄС, очікується сплеск інфекційних захворювань. Здебільшого це торкнеться підтоплених територій, де приріст інфекцій може сягнути 50%.

Про це під час круглого столу із провідними інфекціоністами та епідеміологами України, що відбувся 23 червня, розповів президент благодійного фонду "Здоров’я українського народу" Сергій Сошинський. Темою круглого столу були наслідки від руйнування Каховської ГЕС та готовність системи охорони здоров’я до них.

За словами Сошинського, хвороби можуть спалахнути не лише на територіях, які найбільше постраждали під час потопу. Справа в тому, що волонтери, які допомагали Херсону у цей момент, пересуваються по всій Україні. Вони можуть бути переносниками інфекцій.

"Не врахування серйозність ситуації може призвести до катастрофічних наслідків. Наприклад, усі пляжі Одеської області знаходяться під забороною для купання через забруднення води та збільшення кількості мінералів у морі. Однак люди все одно купаються, незважаючи на заборону. Це призводить до поширення інфекцій по країні", — резюмував Сергій Сошинський.

Також він додав, що ще одне серйозне питання – це знезараження води. Спеціальні таблетки в цій ситуації не приносять користі, оскільки вода сильно забруднена. Експерт рекомендує жителям населених пунктів, що знаходяться нижче за Каховську ГЕС, кип’ятити воду перед вживанням. Епідеміологічна небезпека зараз може в рази перевищити ту, що була під час пандемії коронавірусу.

"У зв’язку з перерахованим вище, швидкість поширення інфекційних захворювань по Україні може перевищити швидкість поширення Covid-19", — заявив Сергій Сошинський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через підрив Каховської ГЕС та обміління водоймища загинуло 95 тисяч тонн риби. Також відомо понад 100 випадків загибелі дельфінів, а затопленими виявилося понад 50 тисяч гектарів українських лісів.