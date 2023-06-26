Превратилось в пустыню: как сейчас выглядит Каховское водохранилище (впечатляющие фото)
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- 1996
Огромный водоем опустел, там практически не осталось ничего живого
Каховское водохранилище после подрыва Каховской ГЭС практически полностью высохло. Дно водоема покрылось трещинами и выглядит картина апокалиптически.
Об этом свидетельствует снимок, опубликованный херсонским журналистом Сергеем Никитенко.
По словам главного редактора херсонского издания "Мост", из-за ухода воды здесь можно увидеть пни от деревьев, которые были срезаны в 1951 году на территории бывшего колхозного сада.
Напомним, что из-за катастрофы проблемы с водоснабжением сейчас ощущают жители прилегающих к Каховскому водохранилищу населенных пунктов.
В то же время издание "Грунт" пишет, что вода в Каховском водохранилище отошла от берега примерно на полтора километра.
После катастрофы на Каховской ГЭС на месте водохранилища можно было заметить лишь течение реки Днепр, а также нескольких ее притоков.
Также здесь остались несколько небольших озер.
Ранее "Телеграф" показывал, как Каховское водохранилище выглядело до 6 июня и как выглядит сейчас. Большая его территория в настоящее время пересохла, здесь не осталось ничего живого.