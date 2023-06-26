Перетворилося на пустелю: як зараз виглядає Каховське водосховище (вражаючі фото)

Величезне водоймище спорожніло, там практично не залишилося нічого живого

Каховське водосховище після підриву Каховської ГЕС практично повністю висохло. Дно водоймища покрилося тріщинами і виглядає картина апокаліптично.

Про це свідчить знімок, опублікований херсонським журналістом Сергієм Нікітенком.

За словами головного редактора херсонського видання "Мост", через відхід води тут можна побачити пні від дерев, що були зрізані у 1951 році на території колишнього колгоспного саду.

Фото: Сергій Нікітенко

Нагадаємо, що через катастрофу проблеми з водопостачанням зараз відчувають мешканці прилеглих до Каховського водосховища населених пунктів.

Водночас видання "Грунт" пише, що вода у Каховському водосховищі відійшла від берега приблизно на півтора кілометра.

Після катастрофи на Каховській ГЕС на місці водосховища можна було помітити лише течію річки Дніпро, а також кількох її приток.

Також тут залишилося кілька невеликих озер.

Раніше "Телеграф" показував, як Каховське водосховище виглядало до 6 червня та як виглядає зараз. Велика його територія зараз пересохла, тут не залишилося нічого живого.