Теракт на Каховській ГЕС: Україна розпочала будівництво великого водогона у постраждалі райони

Водопровід будують із нуля

В Україні розпочали реалізацію проєкту з відновлення водопостачання на території, які постраждали через російський теракт на Каховській ГЕС.

Як поінформував віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков, йдеться про будівництво магістральних водопроводів для областей, які торкнулися лиха.

В рамках проєкту будуть реалізовані три гілки водогону загальною протяжністю 150 кілометрів:

з Карачунівського водосховища через Кривий Ріг до Південного водосховища;

з Марганцю до Нікополя;

з Хортиці до Токмаківки.

"Водопровід буде буквально прокладатися з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру і насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання — завершити роботи якнайшвидше", — написав Кубраков.

Для реалізації цієї ідеї Кабміном було виділено 1,5 мільярда гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як повідомлялося раніше, в мережі напередодні оприлюднили нові супутникові знімки того, як виглядає колишнє Каховське водосховище.

Також нагадаємо, що експерти зазначають, що Україні після теракту може загрожувати спалах небезпечних хвороб, який за розмахом може бути порівнянний з епідемією коронавірусу.