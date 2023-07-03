Теракт на Каховской ГЭС: Украина начала строительство большого водопровода в пострадавшие районы

Водопровод строят с ноля

В Украине приступили к реализации проекта по возобновлению водоснабжения на территории, которые пострадали из-за российского теракта на Каховской ГЭС.

Как проинформировал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков, речь идет о строительстве магистральных водопроводов для затронутых бедствием областей.

В рамках проекта будут реализованы три ветки водогона общей протяжённостью в 150 километров:

из Карачуновского водохранилища через Кривой Рог в Южное водохранилище;

из Марганца в Никополь;

из Хортицы в Токмаковку.

"Водопровод будет в буквальном смысле прокладываться с нуля, международные партнеры привлечены к закупке и логистике труб необходимого диаметра и насосов большой мощности. Ставим для себя амбициозную задачу – завершить работы как можно скорее", — написал Кубраков.

Для реализации этой идеи Кабмином было выделено 1,5 миллиарда гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Как сообщалось ранее, в сети накануне обнародовали свежие спутниковые снимки того, как выглядит бывшее Каховское водохранилище.

Также напомним, что эксперты отмечают, что Украине после теракта может грозить вспышка опасных болезней, которая по размаху может быть сопоставима с эпидемией коронавируса.