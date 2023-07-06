Начинает зарастать: как Каховское водохранилище выглядит через месяц после катастрофы (эксклюзивные фото)

Природа подстраивается под новые условия

Уже месяц прошел с момента разрушения россией Каховской ГЭС, в результате чего Каховское водохранилище стремительно опустошилось и превратилось в пустыню. Однако сейчас оно постепенно меняется и начинает зарастать.

Об этом можно судить по свежим фото с места событий, которые сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

На снимках видно, что на месте Каховского водохранилища сейчас остались уже только отдельные озерца, издали похожие на лужицы, а вокруг них из песка уже стремительно пробивается молодая трава.

Также песок во многих местах усеян следами от обуви, — многие приходят посмотреть своими глазами на последствия военного преступления россии.

Как известно, в ночь на 6 июня 2023 года была уничтожена дамба Каховской ГЭС, в результате чего произошла настоящая экологическая катастрофа, затопило десятки населенных пунктов, были нанесены убытки в миллиарды долларов. Также водой смыло минные поля, что представляет особую опасность. Без воды с Каховского водохранилища осталось много людей, тяжелее всего ситуация в Кривом Роге, Никополе, Марганце и Покрове.

Как сообщал "Телеграф", Украина построит с ноля три новых ветки водогона общей протяженностью в 150 километров, чтобы подать воду в наиболее пострадавшие районы.