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Начинает зарастать: как Каховское водохранилище выглядит через месяц после катастрофы (эксклюзивные фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Каховское водохранилище теперь не узнать
Каховское водохранилище теперь не узнать. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Природа подстраивается под новые условия

Уже месяц прошел с момента разрушения россией Каховской ГЭС, в результате чего Каховское водохранилище стремительно опустошилось и превратилось в пустыню. Однако сейчас оно постепенно меняется и начинает зарастать.

Об этом можно судить по свежим фото с места событий, которые сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

На снимках видно, что на месте Каховского водохранилища сейчас остались уже только отдельные озерца, издали похожие на лужицы, а вокруг них из песка уже стремительно пробивается молодая трава.

Каховское водохранилище сегодня через месяц после подрыва ГЭС
Каховское водохранилище сегодня через месяц после подрыва ГЭС
Каховское водохранилище сегодня через месяц после подрыва ГЭС
Каховское водохранилище сегодня через месяц после подрыва ГЭС

Также песок во многих местах усеян следами от обуви, — многие приходят посмотреть своими глазами на последствия военного преступления россии.

Каховское водохранилище сегодня через месяц после подрыва ГЭС
Каховское водохранилище сегодня через месяц после подрыва ГЭС

Как известно, в ночь на 6 июня 2023 года была уничтожена дамба Каховской ГЭС, в результате чего произошла настоящая экологическая катастрофа, затопило десятки населенных пунктов, были нанесены убытки в миллиарды долларов. Также водой смыло минные поля, что представляет особую опасность. Без воды с Каховского водохранилища осталось много людей, тяжелее всего ситуация в Кривом Роге, Никополе, Марганце и Покрове.

Как сообщал "Телеграф", Украина построит с ноля три новых ветки водогона общей протяженностью в 150 километров, чтобы подать воду в наиболее пострадавшие районы.

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#Каховское водохранилище #Каховская ГЭС