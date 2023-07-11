На Юге Украины без орошения осталось более 300 тысяч гектаров земли

Николай Сольский рассказал о последствиях Каховской катастрофы для агросектора

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС без доступа к орошению остались более 300 тысяч гектаров земли на Юге Украины. Это серьезная проблема для местных фермерских хозяйств.

Об этом министр агрополитики Николай Сольский рассказал в интервью сайту " Телеграф "

"Очевидно, это большая площадь. Кроме того, фермеры, возделывавшие орошаемую землю, очень часто также имели в аренде и не орошаемые площади, которые, по сути, дотировались ими в зависимости от сезона за счет орошаемых земель. Сейчас им это делать будет труднее или невозможно. Поэтому размер проблемы значительно больше", — сообщил министр.

В то же время существует необходимость защитить земли, которые находились под Каховским водохранилищем, от использования по другому назначению.

"После утечки воды из водохранилища примерно 150 тысяч гектаров земли стали сушей. И нам нужно сделать определенные юридические оговорки путем внесения изменений в законодательство, чтобы ничего с этой землей не произошло, потому что через год-два все забудут, что это за земля, начнут там что-то делать. И при восстановлении дамбы будут проблемы. Мы подготовили законопроект, в течение двух недель внесем, должны сделать определенные юридические оговорки, чтобы эта проблема не породила потом другие проблемы", — подчеркнул Николай Сольский.

Больше о ситуации в аграрном секторе и касающихся его отраслях переработки читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Каховскую ГЭС после Победы надо отстроить, — министр Сольский об угрозе для юга, запрете экспорта зерна и будущем молочной отрасли".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мотивом для подрыва плотины Каховского водохранилища могло стать желание российских кафиров сорвать контрнаступательную операцию ВСУ. В то же время лишение Крыма значительного объема воды вследствие этого подрыва ставит вопрос уже о том, рассматривают ли они серьезное содержание Крыма.