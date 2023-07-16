Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" прокомментировал вероятность ареста путина

В августе российский диктатор владимир путин, ордер на арест которого 17 марта выдал Международный уголовный суд (МУС), функционирующий в Гааге, может совершить два визита. Впервые столь дальних с момент оглашения решения о его аресте.

Так, в августе путина ждут в Турции, куда его давно зазывает под разными предлогами президент Эрдоган. Плюс – на 22-24 августа в Южноафриканской республике запланирован саммит БРИКС. Иронично, что это межгосударственное объединение Бразилии, россии, Индии, Китайской Народной Республики, ЮАР было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума. И теперь и ПЭФ превратился в посмешище, и путина могут арестовать на саммите БРИКС.

По своей природе путин – трус. И он не раз это демонстрировал. В конце марта, вскоре после того, как МУС выдал ордер на его арест, был анонсирован путинский приезд в Турцию на первую церемонию доставки ядерного топлива новой АЭС "Аккую". Событие обещало быть грандиозным, говорящим о продолжении сотрудничества двух стран (несмотря на то, что одна – страна-агрессор, уверяющая, что воюет в Украине со всем блоком НАТО, а вторая – член НАТО).

Однако 27 апреля путин, как и приболевший турецкий лидер, приняли участие в церемонии дистанционно – по видеосвязи. Причем еще за неделю до этого события стало известно, что путин испугался прибыть в Турцию. Мало ли…

И это при том, что Турция не подписывала и не ратифицировала Римский устав (статут) МУС, так что на нее не распространяются данные правила. Но путин, похоже, и сейчас дрейфит туда ехать. Боится, возможно, и очередного ятагана в спину от Эрдогана прямо в процессе встречи. Фактически, сейчас в этой паре именно Эрдоган играет роль старшего партнера. И периодически тыкает путина в это лицом. Что с зерновой сделкой, что с возвращением в Украину командиров-азовцев. Причем, делается это чуть ли не демонстративно. И путин опасается, что его опустят еще и на глазах у всего мира. Пока ситуация выглядит так, что Эрдоган – султан, а путин – вассал. И этот вассал явно засс*л.

А вот ЮАР не только подписала Римский статут, но и ратифицировала. И сейчас пытается найти выход из ситуации. Попытки перенести саммит в Китай провалились – это не хотят Индия и Бразилия. Предложение о виртуальном саммите также было отвергнуто. Попытки найти какие-то юридические лазейки, которые позволили бы путину прибыть на мероприятие без риска быть арестованным, пока тоже ни к чему не привели. Из ЮАР в Кремль по разным каналам еще с весны идут сигналы в стиле "не надо бы путину тут появляться, пришлите кого-то другого". Официально же такое говорить, вроде как, неудобно. Как неудобно и – пригласить путина, а потом – арестовать. Пусть даже чужими руками.

Неудобно и кремлю. Ехать, вроде как, надо. Но – страшно… Не исключаю, что к моменту саммита путин вдруг резко заболеет.