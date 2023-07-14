Хватит ли у путина смелости? Вокруг поездки президента россии в ЮАР закручивается интрига

Версии о предполагаемом визите президента рф в другую страну расходятся

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, недавно посещавший Украину, заявил, что на саммите союза пяти государства БРИКС лично будет присутствовать российский диктатор владимир путин.

Об этом сообщает издание Eyewitness news, ссылаясь на заявление Рамафосы на заседании делового совета БРИКС в Сандтоне вечером 14 июля.

Так, по словам Рамафосы, путин приедет на собрание, даже несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест. Отметим, что именно этот ордер делает диктатора невыездным, поскольку после пересечения границы в другую страну, его сразу ждет арест.

В то же время заявление прокомментировали в кремле. Пресс-секретарь путина дмитрий песков подчеркнул, что на данный момент с форматом участия российского президента в саммите пока еще не определились. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Также стоит добавить, что россия отказала Рамафосе, чтобы делегацию возглавлял глава МИД рф сергей лавров, а не президент путин, сообщает Bloomberg.

"Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем кого-то пригласить, а потом арестовать. Вы можете понять нашу дилемму. Мы были бы счастливы, если бы он (Владимир Путин, — ред.) не приехал", — сказал вице-президента ЮАР Пол Машатиле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом текущего года в Гааге было открыто бюро, которое будет заниматься расследованием зверств рф. Это первый и значительный шаг к трибуналу над политической верхушкой россии.