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Первый шаг к трибуналу над верхушкой кремля. В Гааге открылось бюро, которое будет расследовать зверства рф

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Анастасия Галата Анастасия Галата
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Центр работает под руководством Евроюста
Центр работает под руководством Евроюста. Фото Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, Facebook

Это командная работа для привлечения России за преступление агрессии, которое не может расследовать МУС (выдал ордер на арест путина)

В Гааге сегодня открылось международное Бюро, которое будет расследовать зверства россиян во время вторжения в Украину. Его полное название – Международный центр по преследованию за преступление агрессии, на английском это звучит как International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression (ICPA). И это первый шаг на пути к созданию международного трибунала над руководством россии. Прокуроры начали работать уже сегодня, все участники имеют доступ к базе данных и всем ресурсам Европола.

"Телеграф" рассказывает, как именно это бюро будет добиваться правосудия над агрессорами:

Кто входит в команду

В его открытии 3 июля были генеральный прокурор Украины Андрей Костин, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, помощник генерального прокурора США Кеннет Полите и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Состав: в ICPA входят прокуроры из Украины, Евросоюза и Международного уголовного суда (ICC). Центр состоит из избранных национальных прокуроров, уже участвующих в Совместной следственной группе (JIT – Joint Investigation Team). В JIT входят Украина, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Румыния. Соединенные Штаты, не являющиеся членом МУС, также будут участвовать в работе вновь открытого центра.

Международный центр по преследованию за преступление агрессии, 3 июля
Открытие Международного центра по преследованию за преступление агрессии

"Это начало конца безнаказанности за преступление агрессии. С сегодняшнего дня в Гааге будут работать украинские прокуроры. Представители JIT из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии вместе с ними присоединятся к работе ICPA на стартовом этапе. Специальный прокурор Министерства юстиции США по вопросам преступления агрессии будет поддерживать агрессию". деятельность Центра. Другие страны и институции смогут присоединиться в ближайшие месяцы", — пояснил генпрокурор Костин.

Центр работает под руководством Евроюста, сообщается на его сайте. Это будет командная работа: независимые прокуроры из разных стран смогут ежедневно работать вместе в одном месте, то есть в Гааге, быстро и эффективно обмениваться доказательствами и согласовывать общую стратегию расследования и обвинения.

Работа ICPA эффективно подготовит и будет способствовать любому будущему судебному преследованию преступления агрессии, независимо от юрисдикции, в которую они будут поданы. Участники будут пользоваться специализированной операционной, технической, материально-технической и финансовой поддержкой Евроюста.

Основная международная база данных о преступлениях (CICED), руководимая Евроюстом, будет играть центральную роль в обеспечении работы ICPA. Доказательства, которые уже были предоставлены CICED в контексте других международных преступлений (преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений), могут иметь одинаковое значение для расследования агрессии. В CICED можно также сохранять национальные доказательства, предоставленные будущими участниками ICPA для дальнейшего анализа.

Пребывание в Гааге имеет несколько преимуществ: ICPA не только будет иметь прямой доступ к ценному опыту Секретариата Сети геноцида, размещенного в Евроюсте, но и будет содействовать тесному сотрудничеству и координации с МУС и другими международными участниками правосудия.

Что именно они будут делать

Начало работы Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины — первый шаг на пути к возможному трибуналу над руководством россии, отметила в Twitter резидент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она пообещала не оставить камня на камне для достижения цели привлечь президента россии владимира путина и его приспешников к ответственности.

Открытие центра расследования преступлений поссии против Украины
Урсула фон дер Ляйен о привлечении верхушки поссии к ответственности за преступление агрессии

Центр собирает доказательства и готовит обвинения кремлевским чиновникам. Евроюст уже открыл центральную базу данных по доказательствам военных преступлений, преступлений против человечества и геноцида. Проводятся расследования преступления российской агрессии. Они должны подготовить дело для будущих подозреваемых на этом трибунале.

Расчет ведется на привлечение к ответственности российских чиновников за то, что они развязали агрессивную войну против Украины. Следующий шаг – это создание специального трибунала.

Зачем все это? Способ обойти юридические пробелы

В Европоле отметили, что такого еще не было в мировой истории — война в Украине наиболее задокументирована. Впервые активные расследования преступления агрессии происходят в ходе вооруженного конфликта. Но мы имеем дело с международным преступлением, которое редко привлекается к уголовной ответственности и в отношении которого не существует стандартной практики. Быстрое создание ICPA справится с разрывом между амбициями и реальностью, объединив заинтересованные стороны, чтобы не терять время на пути к предстоящему преследованию преступления агрессии.

Генпрокурор Костин также пояснил, что привлечь к ответственности не так уж легко. Ибо в международном уголовном правосудии есть пробел по ответственности за то, что называется преступление агрессии. Что такое преступление агрессии: планирование и претворение в жизнь вторжения, а также оккупация, бомбардировка территории другого государства, блокада портов, нападение на флоты, ссылка вооруженных банд и наемников. То есть все, вокруг чего россия уже поставила "галочку" своими действиями.

Новый Международный центр будет работать вместе с МУС, также расположенным в Гааге и занимающимся рассмотрением военных преступлений, и восполнит правовой пробел в отношении этого конкретного преступления. МУС, который в марте выдал ордер на арест президента россии владимира путина, имеет юрисдикцию преследовать за военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине, но из-за юридических ограничений не за преступление агрессии, поясняет Reuters.

Ранее "Телеграф" сообщал, что МУС выдал международный ордер на арест владимира путина в расследовании по депортации москвой украинских детей с оккупированных территорий.

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#Гаага #Владимир Путин #Трибунал #агрессия РФ #Военные преступления #Российская агрессия