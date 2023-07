Первый шаг к трибуналу над верхушкой кремля. В Гааге открылось бюро, которое будет расследовать зверства рф

Это командная работа для привлечения России за преступление агрессии, которое не может расследовать МУС (выдал ордер на арест путина)

В Гааге сегодня открылось международное Бюро, которое будет расследовать зверства россиян во время вторжения в Украину. Его полное название – Международный центр по преследованию за преступление агрессии, на английском это звучит как International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression (ICPA). И это первый шаг на пути к созданию международного трибунала над руководством россии. Прокуроры начали работать уже сегодня, все участники имеют доступ к базе данных и всем ресурсам Европола.

Кто входит в команду

В его открытии 3 июля были генеральный прокурор Украины Андрей Костин, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, помощник генерального прокурора США Кеннет Полите и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Состав: в ICPA входят прокуроры из Украины, Евросоюза и Международного уголовного суда (ICC). Центр состоит из избранных национальных прокуроров, уже участвующих в Совместной следственной группе (JIT – Joint Investigation Team). В JIT входят Украина, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Румыния. Соединенные Штаты, не являющиеся членом МУС, также будут участвовать в работе вновь открытого центра.

Открытие Международного центра по преследованию за преступление агрессии

"Это начало конца безнаказанности за преступление агрессии. С сегодняшнего дня в Гааге будут работать украинские прокуроры. Представители JIT из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии вместе с ними присоединятся к работе ICPA на стартовом этапе. Специальный прокурор Министерства юстиции США по вопросам преступления агрессии будет поддерживать агрессию". деятельность Центра. Другие страны и институции смогут присоединиться в ближайшие месяцы", — пояснил генпрокурор Костин.

Центр работает под руководством Евроюста, сообщается на его сайте. Это будет командная работа: независимые прокуроры из разных стран смогут ежедневно работать вместе в одном месте, то есть в Гааге, быстро и эффективно обмениваться доказательствами и согласовывать общую стратегию расследования и обвинения.

Работа ICPA эффективно подготовит и будет способствовать любому будущему судебному преследованию преступления агрессии, независимо от юрисдикции, в которую они будут поданы. Участники будут пользоваться специализированной операционной, технической, материально-технической и финансовой поддержкой Евроюста.

Основная международная база данных о преступлениях (CICED), руководимая Евроюстом, будет играть центральную роль в обеспечении работы ICPA. Доказательства, которые уже были предоставлены CICED в контексте других международных преступлений (преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений), могут иметь одинаковое значение для расследования агрессии. В CICED можно также сохранять национальные доказательства, предоставленные будущими участниками ICPA для дальнейшего анализа.

Пребывание в Гааге имеет несколько преимуществ: ICPA не только будет иметь прямой доступ к ценному опыту Секретариата Сети геноцида, размещенного в Евроюсте, но и будет содействовать тесному сотрудничеству и координации с МУС и другими международными участниками правосудия.

Что именно они будут делать

Начало работы Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины — первый шаг на пути к возможному трибуналу над руководством россии, отметила в Twitter резидент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она пообещала не оставить камня на камне для достижения цели привлечь президента россии владимира путина и его приспешников к ответственности.

Урсула фон дер Ляйен о привлечении верхушки поссии к ответственности за преступление агрессии

Центр собирает доказательства и готовит обвинения кремлевским чиновникам. Евроюст уже открыл центральную базу данных по доказательствам военных преступлений, преступлений против человечества и геноцида. Проводятся расследования преступления российской агрессии. Они должны подготовить дело для будущих подозреваемых на этом трибунале.

Расчет ведется на привлечение к ответственности российских чиновников за то, что они развязали агрессивную войну против Украины. Следующий шаг – это создание специального трибунала.

Зачем все это? Способ обойти юридические пробелы

В Европоле отметили, что такого еще не было в мировой истории — война в Украине наиболее задокументирована. Впервые активные расследования преступления агрессии происходят в ходе вооруженного конфликта. Но мы имеем дело с международным преступлением, которое редко привлекается к уголовной ответственности и в отношении которого не существует стандартной практики. Быстрое создание ICPA справится с разрывом между амбициями и реальностью, объединив заинтересованные стороны, чтобы не терять время на пути к предстоящему преследованию преступления агрессии.

Генпрокурор Костин также пояснил, что привлечь к ответственности не так уж легко. Ибо в международном уголовном правосудии есть пробел по ответственности за то, что называется преступление агрессии . Что такое преступление агрессии: планирование и претворение в жизнь вторжения, а также оккупация, бомбардировка территории другого государства, блокада портов, нападение на флоты, ссылка вооруженных банд и наемников. То есть все, вокруг чего россия уже поставила "галочку" своими действиями.

Новый Международный центр будет работать вместе с МУС, также расположенным в Гааге и занимающимся рассмотрением военных преступлений, и восполнит правовой пробел в отношении этого конкретного преступления. МУС, который в марте выдал ордер на арест президента россии владимира путина, имеет юрисдикцию преследовать за военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине, но из-за юридических ограничений не за преступление агрессии, поясняет Reuters.

Ранее "Телеграф" сообщал, что МУС выдал международный ордер на арест владимира путина в расследовании по депортации москвой украинских детей с оккупированных территорий.