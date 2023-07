Перший крок до трибуналу над верхівкою кремля. У Гаазі відкрилося бюро, яке розслідуватиме звірства рф

Це командна робота для притягнення росії за злочин агресії, який не може розслідувати МКС (видав ордер на арешт путіна)

У Гаазі сьогодні відкрилося міжнародне Бюро, яке розслідуватиме звірства росіян під час вторгнення в Україну. Його повна назва — Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії, англійською це звучить як International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression (ICPA). І це — перший крок на шляху до створення міжнародного трибуналу над керівництвом росії. Прокурори почали працювати вже сьогодні, всі учасники мають доступ до бази даних та усіх ресурсів Європолу.

"Телеграф" розповідає, як саме це бюро буде домагатися правосуддя над агресорами:

Хто входить до команди

У його відкритті 3 липня були генеральний прокурор України Андрій Костін, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, помічник генерального прокурора США Кеннет Політе та єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Склад: до ICPA входять прокурори з України, Євросоюзу та Міжнародного кримінального суду (ICC). Центр складається з обраних національних прокурорів, які вже беруть участь у Спільній слідчій групі (JIT — Joint Investigation Team). До JIT входять Україна, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія. Сполучені Штати, які не є членом МКС, також братимуть участь роботі нововідкритого центру.

Відкриття Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії

"Це початок кінця безкарності за злочин агресії. Від сьогодні в Гаазі працюватимуть українські прокурори. Представники JIT з Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Румунії разом з ними долучаться до роботи ICPA на стартовому етапі. Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США з питань злочину агресії підтримуватиме діяльність Центру. Інші країни та інституції зможуть приєднатися протягом найближчих місяців", — пояснив генпрокурор Костін.

Центр працює під керівництвом Євроюсту, повідомляється на його сайті. Це буде командна робота: незалежні прокурори з різних країн зможуть щодня працювати разом в одному місці, тобто у Гаазі, швидко та ефективно обмінюватися доказами та погоджувати спільну стратегію розслідування та обвинувачення.

Робота ICPA ефективно підготує та сприятиме будь-якому майбутньому судовому переслідуванню злочину агресії, незалежно від юрисдикції, до якої вони будуть подані. Учасники користуватимуться спеціалізованою операційною, технічною, матеріально-технічною та фінансовою підтримкою Євроюсту.

Основна міжнародна база даних про злочини (CICED), якою керує Євроюст, відіграватиме центральну роль у забезпеченні роботи ICPA. Докази, які вже були надані CICED у контексті інших міжнародних злочинів (злочинів геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів), можуть мати однакове значення для розслідування злочину агресії. У CICED також можна буде зберігати національні докази, надані майбутніми учасниками ICPA для подальшого аналізу.

Перебування в Гаазі має кілька переваг: ICPA не тільки матиме прямий доступ до цінного досвіду Секретаріату Мережі геноциду, розміщеного в Євроюсті, але й сприятиме тісній співпраці та координації з МКС та іншими міжнародними учасниками правосуддя.

Що саме вони робитимуть

Початок роботи Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України є першим кроком на шляху до можливого трибуналу над керівництвом росії, зазначила у Twitter резидент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона пообіцяла не лишити каменя на камені для досягнення цілі притягнути президента росії володимира путіна та його поплічників до відповідальності:

Урсула фон дер Ляєн про притягнення верхівки рф до відповідальності за злочин агресії

Центр збиратиме докази та готуватиме звинувачення кремлівським чиновникам. Євроюст вже відкрив центральну базу даних для доказів воєнних злочинів, злочинів проти людства та геноциду. Будуть проводитися розслідування злочину російської агресії. Вони мають підготувати справу для майбутніх підозрюваних у цьому трибуналі.

Розрахунок ведеться на притягнення до відповідальності російських високопосадовців за те, що вони розв'язали агресивну війну проти України. Наступний крок — це створення спеціального трибуналу.

Навіщо це все? Спосіб обійти юридичні прогалини

У Європолі відзначили, що такого ще не було у світовій історії — війна в Україні є найбільш задокументованою. Вперше активні розслідування злочину агресії відбуваються під час збройного конфлікту. Але ми маємо справу з міжнародним злочином, який рідко притягується до кримінальної відповідальності і щодо якого не існує стандартної практики. Швидке створення ICPA подолає розрив між амбіціями та реальністю, об’єднавши зацікавлені сторони, щоб не втрачати час на шляху до майбутнього переслідування злочину агресії.

Генпрокурор Костін також пояснив, що притягнути до відповідальності не так вже й легко. Бо у міжнародному кримінальному правосудді є прогалина щодо відповідальності за те, що називається злочин агресії . Що таке злочин агресії: планування та втілення у життя вторгнення, а також окупація, бомбардування території іншої держави, блокада портів, напад на флоти, заслання озброєних банд і найманців. Тобто, все, навколо чого росія вже поставила "галочку" своїми діями.

Новий Міжнародний центр, працюватиме разом з МКС, що також розташований у Гаазі й займається розглядом воєнних злочинів, і заповнить правову прогалину щодо цього конкретного злочину. МКС, який у березні видав ордер на арешт президента рф володимира путіна, має юрисдикцію переслідувати за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні, але через юридичні обмеження не за злочин агресії, пояснює Reuters.

