Є кілька сценаріїв: Зеленський провів нараду зі спецтрибуналу над путіним

В Офісі президента обговорили кілька варіантів, як можна організувати міжнародний спецтрибунал над російським керівництвом

Володимир Зеленський провів нараду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу над військово-політичним керівництвом росії. Український президент наголосив, що необхідно покарати тих, хто віддавав злочинні накази вбивати українців.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента України. Зеленський упевнений, що якщо путін і його соратники не зазнають заслуженого покарання, то жодна країна у світі більше не зможе відчувати себе у безпеці.

А заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов наголосив, що жорстокість росіян в Україні та нехтування нормами ведення війни переходять усі допустимі кордони.

"Це наймасштабніша війна в Європі з часів Другої світової, і реакція міжнародного співтовариства на неї має бути відповідною", – зазначив він.

За підсумками наради Володимир Зеленський доручив розробити проект резолюції Генасамблеї ООН про те, що необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал у координації з позиціями союзників України. Також на нараді було обговорено можливість створення спецтрибуналу за допомогою угоди між деякими країнами-союзниками. Щодо інших країн, які не будуть його творцями, то їм нададуть право підтримувати діяльність трибуналу та визнавати його рішення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що спецтрибунал може засудити не лише путіна та його соратників. На лаві підсудних можуть відмовитись олігархи, які підтримували війну в Україні.