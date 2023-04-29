Не спецтрибуналом єдиним: Антон Кориневич пояснив, як можна судити олігархів путіна за підтримку війни

У міжнародному праві агресіїярозуміється як злочин осіб, що можуть віддавати накази для ведення війни

Потрапити на лаву підсудних спецтрибуналу по злочинам росії може не лише військово-політичне керівництво рф. Потенційно притягнути до відповідальності можна і російських олігархів, які підтримують війну.

Про це "Телеграфу" розповів посол з особливих доручень в МЗС України Антон Кориневич.

"У міжнародному праві злочин агресії розуміється як елітарний злочин "leadership crime", тобто злочин тих осіб, які можуть віддавати накази для продовження і ведення агресивної війни. Тобто, особи, які можуть це робити або за посадою, або за функціоналом. Це не може бути великий перелік осіб. Це люди, які ухвалюють рішення і люди, які здійснюють конкретні дії на виконання цього рішення. Тому це, перш за все, вище політичне та військове керівництво рф", — розповів Кориневич.

Він також додав, що під спецтрибунал всіх не підженеш, але це і не потрібно робити.

"Щодо інших осіб, то при наявних фактах їхньої співучасті чи участі у злочинах, їм знайдеться інший майданчик для відповідальності. Зокрема, національні суди України чи МКС", — відзначив дипломат.

Детальніше читайте на "Телеграфі" в матеріалі "Спецтрибунал зможе швидко підготувати обвинувальні вироки щодо злочинів рф, путіна і Ко — посол МЗС Кориневич".