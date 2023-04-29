Не спецтрибуналом единым: Антон Кориневич объяснил, как можно судить олигархов путина за поддержку войны

В международном праве агрессия понимается как преступление лиц, которые могут отдавать приказы для ведения войны

Попасть на скамью подсудимых спецтрибунала по преступлениям россии может не только военно-политическое руководство этой страны. Потенциально привлечь к ответственности можно и российских олигархов, поддерживающих войну.

Об этом "Телеграфу" рассказал посол по особым поручениям в МИД Украины Антон Кориневич.

"В международном праве преступление агрессии понимается как элитарное преступление "leadership crime", то есть преступление тех лиц, которые могут отдавать приказы для продолжения и ведения агрессивной войны. То есть лица, которые могут это совершать либо по должности, либо по функционалу. Это не может быть большой перечень лиц. Это люди, которые принимают решения и люди, которые осуществляют конкретные действия на выполнение этого решения. Поэтому это, прежде всего, высшее политическое и военное руководство россии", — рассказал Кориневич.

Он также добавил, что под спецтрибунал всех не погонишь, но это и не нужно делать.

"Что касается других лиц, то при имеющихся фактах их соучастия или участия в преступлениях им найдется другая площадка для ответственности. В частности, национальные суды Украины или МКС ", — отметил дипломат.

Подробнее читайте на "Телеграфе" в материале "Спецтрибунал сможет быстро подготовить обвинительные приговоры по преступлениям РФ, Путина и Ко — посол МИД Кориневич".