Есть несколько сценариев: Зеленский провел совещание по спецтрибуналу над путиным

В Офисе президента обсудили несколько вариантов, как можно организовать международный спецтрибунал над российским руководством

Владимир Зеленский провел совещание касательно создания специального международного трибунала над военно-политическим руководством россии. Украинский президент подчеркнул, что необходимо наказать тех, кто отдавал преступные приказы убивать украинцев.

Об этом рассказала пресс-служба Офиса президента Украины. Зеленский уверен, что если путин и его соратники не понесут заслуженного наказания, то ни одна страна в мире больше не сможет ощущать себя в безопасности.

А заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов подчеркнул, что жестокость россиян в Украине и пренебрежение нормами ведения войны переходят все допустимые границы.

"Это самая масштабная война в Европе со времен Второй мировой, и реакция международного сообщества на нее должна быть соответствующей", – отметил он.

По итогам совещания Владимир Зеленский поручил разработать проект резолюции Генассамблеи ООН о том, что необходимо создать специальный международный трибунал в координации с позициями союзников Украины. Также на совещании обсудили возможность создания спецтрибунала при помощи соглашения между некоторыми странами-союзниками. Что касается других стран, которые не будут его создателями, то им предоставят право поддерживать деятельность трибунала и признавать его решения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спецтрибунал может осудить не только путина и его соратников. На скамье подсудимых могут отказаться олигархи, которые поддерживали войну в Украине.