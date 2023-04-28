Украина до сих пор не ратифицировала Римский устав – повлияет ли это на создание спецтрибунала для путина

Юрисдикция Международного уголовного суда признана в Украине дважды, а это главное обязательство

По окончанию войны непременно должен состояться спецтрибунал над россией и ее диктатором владимиром путиным. Однако Украина до сих пор не ратифицировала Римский устав, хотя никаких препятствий для этого сегодня нет.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич. По его словам, после ратификации Римского устава Украина могла бы принимать полноценное участие во всех процессах, касающихся ответственности за тяжкие преступления.

Он добавил, что ратификация Римского устава напрямую не относится к созданию спецтрибунала над россией. Все необходимые обязательства перед судом Украина уже на себя взяла.

"Украина до сих пор не ратифицировала Римский устав, но напрямую этот вопрос не касается создания спецтрибунала по преступлениям россии. Как юрист-международник я не вижу никаких оговорок в ратификации Римского устава. Особенно после того, как Украина дважды признала юрисдикцию Международного уголовного суда на основе положения пункта 3, статьи 12 Римского устава. И, по сути, все обязательства перед судом мы на себя взяли", — говорит Кориневич.

Он отметил, что не ратификация устава лишает Украину определенных возможностей, в частности, участвовать в заседаниях Ассамблеи государств-участников МКС, выносить вопросы на рассмотрение Ассамблеи, участвовать в выборах прокурора, представлять своего кандидата на должность судьи МКС.

"Сотрудничество с МКС ведется и, на самом деле, на сегодняшний день у суда есть все возможности для того, чтобы работать по ситуации в Украине. Поддержка со стороны наших партнеров здесь беспрецедентна — и финансовая, и персоналом, и политическая", — отметил дипломат.

Подробнее читайте на "Телеграфе" в материале "Спецтрибунал сможет быстро подготовить обвинительные приговоры по преступлениям рф, путина и Ко — посол МИД Кориневич"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спецтрибунал надо россией могут создать когда угодно, но ряд стран не готовы подписывать документ о том, чтобы привлечь путина к ответственности. Генеральный прокурор Латвии добавил, что страна документирует все факты преступлений российских солдат в Украине, которые получает от беженцев.