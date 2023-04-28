Україна досі не ратифікувала Римський статут – чи це вплине на створення спецтрибуналу для путіна

Юрисдикцію Міжнародного кримінального суду визнано в Україні двічі, а це головне зобов’язання

Після закінчення війни неодмінно має відбутися спецтрибунал над росією та її диктатором володимиром путіним. Однак Україна досі не ратифікувала Римський статут, хоча жодних перешкод для цього сьогодні немає.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів посол із особливих доручень МЗС України Антон Кориневич. За його словами, після ратифікації Римського статуту Україна могла б брати повноцінну участь у всіх процесах, які стосуються відповідальності за тяжкі злочини.

Він додав, що ратифікація Римського статуту безпосередньо не стосується створення спецтрибуналу над росією. Усі необхідні зобов’язання перед судом Україна вже взяла на себе.

"Україна досі не ратифікувала Римський статут, але це питання не стосується створення спецтрибуналу щодо злочинів росії. Як юрист-міжнародник я не бачу жодних застережень у ратифікації Римського статуту. Особливо після того, як Україна двічі визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на основі положення пункту 3, статті 12 Римського статуту. І, по суті, всі зобов’язання перед судом ми на себе взяли", — каже Кориневич.

Він зазначив, що не ратифікація статуту позбавляє Україну певних можливостей, зокрема брати участь у засіданнях Асамблеї держав-учасниць МКС, виносити питання на розгляд Асамблеї, брати участь у виборах прокурора, представляти свого кандидата на посаду судді МКС.

"Співпраця з МКС ведеться і, насправді, на сьогоднішній день суд має всі можливості для того, щоб працювати щодо ситуації в Україні. Підтримка з боку наших партнерів тут безпрецедентна — і фінансова, і персоналом, і політична", — зазначив дипломат.

Детальніше читайте на "Телеграфі" у матеріалі " Спецтрибунал зможе швидко підготувати обвинувальні вироки щодо злочинів рф, путіна та Ко — посол МЗС Кориневич"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що спецтрибунал над росією можуть створити будь-коли, але низка країн не готова підписувати документ про те, щоб притягнути путіна до відповідальності. Генеральний прокурор Латвії додав, що країна документує всі факти злочинів російських солдатів в Україні, які одержує від біженців.