В сети путину посоветовали раздавать советы на трибунале

Российский президент владимир путин дал совет ученым, которые увлечены своей работой. Разведенный диктатор напомнил им о женах и сказал, что о них нельзя забывать.

Свое мнение касательно семейных ценностей владимир путин высказал на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". В зале слова президента вызвали смех.

Так, руководитель научной группы "Масштабируемые ионные квантовые вычисления" российского квантового центра Илья Семериков сказал, что в своей жизни любит только две вещи — квантовые компьютеры и людей. Все его разговоры крутятся именно вокруг этих тем, и с женой дом в том числе. Именно после этих слов российский диктатор решил напомнить ученому о семейных ценностях.

"Про жену не забывайте, это вам дорого обойдется", — сказал президент россии.

Эти слова вызвали смех среди присутствующих и удивили комментаторов в соцсетях. Многие напомнили, что российский президент в разводе и посоветовали раздавать советы на трибунале в Гааге.

Напомним, что сам владимир путин развелся со своей женой Людмилой 6 июня 2013 года после 30 млет брака. Примечательно, что с 2006 года в СМИ стали намекать на роман владимира путина и тогда перспективной и молодой гимнастки алины кабаевой. По неподтвержденным данным, у путина от нее есть четыре внебрачных ребенка (два сына и дочь или две дочери). В 2016 году кабаева появилась на мероприятии с обручальным кольцом на пальце, после чего поползли слухи об их тайной свадьбе с путиным. Сам диктатор за много лет никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что доверие к российскому президенту и к стране-агрессору в мире уменьшается.