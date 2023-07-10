Рекордно низкие показатели: путину и россии все меньше доверяют в мире

Уровень доверия продолжает меняться в худшую для россии сторону

После того, как российский президент владимир путин начал полномасштабную войну в Украине, доверие к нему в мире резко упало. Нынешние показатели являются самыми низкими за время его правления.

Об этом свидетельствует исследование Deutsche Welle и Pew Research Center. Опрос был проведен в 24 странах мира.

Исследование показало, что около 82% опрошенных выразили крайне малую уверенность или вовсе неуверенность в том, что президент россии "правильно поступает по отношению к мировым делам". Рекордно низкий уровень доверия к путину наблюдается в девяти странах мира, включая Германию — показатели упали с 14% в 2022 году до 8% в 2023 году.

Но есть страны, в которых наоборот стали больше доверять владимиру путину. К таким государствам относятся Индонезия и Индия. Показатель доверия в Индии вырос на 17% с 2019 года, а в Индонезии — с 36% в 2019 году до 43% в 2023 году. С чем это связано, неизвестно.

После 24 февраля 2023 года, когда россия официально вторглась в Украину, показатели доверия к стране рекордно снизились почти во всех государствах, где были опрошены люди. Более того, показатели продолжают падать, особенно в Германии, Израиле и Испании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему владимир путин все еще не применил ядерное оружие по Украине. Американский военный дал ответ.