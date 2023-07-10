путин будет вынужден искать диалог: Зеленский сказал, когда россия начнет просить о переговорах

россия может начать активно продвигать тему переговоров с Украиной в момент, когда ВСУ дойдут до Крыма.

Такую точку зрения выразил украинский президент Владимир Зеленский, пишет ABC News.

По данным источника, украинский лидер не опроверг сообщения Washington Post о том, что украинские чиновники в беседе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом заявили о цели подойти к границе с Крымом, а затем заставить оккупантов начать переговоры.

"Ну, это абсолютно понятная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным Крымом, очень вероятно, что путин будет вынужден искать диалог с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен", — сказал президент.

Также украинский лидер в очередной раз заявил, что Украина не уступит ни одной своей территории.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ранее Владимир Зеленский посетил Болгарию и провел переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым и другими политиками. Также он посетил Чехию.