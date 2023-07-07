Секретные переговоры американцев с кремлем по Украине все-таки были. Что об этом известно

россия назвала переговоры фейком

В апреле 2023 года, когда россия председательствовала в ООН, группа бывших высокопоставленных чиновников по нацбезопасности США тайно встретилась с близкими к кремлю россиянами и главой МИД рф сергеем лавровым. Американская и российская стороны якобы обсуждали войну в Украине и переговоры по ее прекращению, а среди тем была судьба оккупированных рф украинских территорий.

"Телеграф" разбирается, что происходит:

Об оккупированной Украине говорили известные "голуби мира"

В Нью-Йорке группа американцев провела тайные переговоры с россиянами, чтобы заложить основу для переговоров о прекращении войны в Украине, сообщил NBC со ссылкой на источники. С лавровым встречался экс-дипломат и бывший президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас, эксперт из Европы Чарльз Купчан и эксперт по россии Томас Грэм, оба бывших чиновника Белого дома и Госдепа.

Вышеупомянутые Хаас и Купчан — еще те "голуби мира", их даже критиковал секретарь СНБО Сергей Данилов по статье в "Foreign Affairs" о необходимости посадить Киев и москву за стол переговоров. Если посмотреть на время публикации статьи — апрель 2023 — Хаас и Купчан призвали к переговорам примерно тогда, когда проходила эта секретная встреча с лавровым. Вообще, Хаас – это автор концепции "суверенного обязательства", которая предусматривает отдание в жертву отдельных регионов сверхдержавам, чтобы достичь баланса в мире.

Переговорщики от США полагают, что Украина не сможет победить российские силы

Непонятно, как часто проходили кулуарные дискуссии и являются ли они частью единой организованной работы. В отдельных обсуждениях также участвовала экс-помощница главы Пентагона Мэри Бет Лонг.

Кроме лаврова с российской стороны, в обсуждениях принимали участие ученые, "лидеры крупных аналитических центров" или исследовательских институтов и другие представители российской внешнеполитической сферы, регулярно общающиеся с кремлем. Имен русских не называют, опасаясь за их безопасность.

Разговор длился несколько часов, а в повестке дня были некоторые из острейших вопросов:

судьба оккупированной рф территории, которую "Украина, возможно, никогда не сможет освободить" ;

; искали дипломатический путь, который мог бы быть приемлем для обеих сторон;

целями были содержание каналов связи с рф открытыми.

Издание считает, что сейчас растет количество признаков того, что США и их союзники стремятся, чтобы москва и Киев двигались к мирным переговорам после завершения контрнаступления.

Споры об участии Белого дома

NBC сообщает, что переговоры проходили с ведома администрации Джо Байдена, но не по ее указаниям. Бывшие должностные лица, участвовавшие во встрече с лавровым, проинформировали Совет национальной безопасности Белого дома.

Мол, в дипломатии это называется "Track two diplomacy" или "Track 1.5", когда привлекают частных граждан, не входящих в состав правительства. В случае с лавровым должностные лица привлечены на одном конце разговора. Официальных дипломатических контактов на высоком уровне между правительствами США и россии по отношению к Украине мало.

В Белом доме и Госдепе США заявили, что Джо Байден не санкционировал и не поддерживал тайную встречу бывших американских чиновников с лавровым или какие-либо другие потенциальные переговоры об окончании войны в Украине.

"Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии. И как мы уже говорили, ничего об Украине без Украины", – заявил представитель Государственного департамента. Также в Госдепе добавили, что США продолжат помогать Украине оружием для того, чтобы на будущих мирных переговорах с рф она смогла выступать с позиции силы.

В то же время представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил CBS News, что Белый дом знал о неофициальных дискуссиях.

"Но я хочу прояснить, что эти дискуссии не поощрялись и не были порождены нами, и мы не поддерживали их каким-либо активным способом. Как сказал президент, ничего об Украине без Украины", – отметил он.

захарова говорит, что "секретной встречи не было, была дискуссия"

В свою очередь МИД россии назвало фейком участие сергея лаврова в переговорах с представителями США по Украине.

"Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ", — заявила пресс-секретарь ведомства мария захарова.

Затем захарова противоречит сама себе и говорит, что "встречи не было, была дискуссия". То есть, 24 апреля была обычная беседа с политологами и общественными деятелями из Council on Foreign Relations, которую возглавляет Ричард Хаас. захарова говорит, что о секретном плане по Украине речь не шла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Беларуси Александр Лукашенко вслух фантазировал перед телекамерами, якобы послал "на *рин" представителей Украины за предложение провести мирные переговоры в Стамбуле.