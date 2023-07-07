Секретні переговори американців з кремлем по Україні все-таки були. Що про це відомо

росія назвала переговори фейком

У квітні 2023 року, коли росія головувала в ООН, група колишніх високопосадовців з нацбезпеки США таємно зустрілася з близькими до кремля росіянами та головою МЗС рф сергієм лавровим. Американська й російська сторони нібито обговорювали війну в Україні та переговори щодо її припинення, а серед тем була доля окупованих рф українських територій.

"Телеграф" розбирається, що відбувається:

Про окуповану Україну говорили відомі "голуби миру"

У Нью-Йорку група американців провела таємні переговори з росіянами, щоб закласти основу для переговорів про припинення війни в Україні, повідомив NBC із посиланням на джерела. З лавровим зустрічався ексдипломат і колишній президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаас, експерт з Європи Чарльз Купчан і експерт з питань росії Томас Грем, обидва колишні чиновники Білого дому та Держдепу.

Вищезгадані Хаас та Купчан — ще ті "голуби миру", їх навіть якось критикував секретар РНБО Сергій Данілов за статтю у "Foreign Affairs" про необхідність посадити Київ та москву за стіл переговорів. Якщо подивитися на час публікації статті — квітень 2023 — Хаас та Купчан закликали до переговорів приблизно тоді ж, коли відбувалася ця секретна зустріч з лавровим. Взагалі, Хаас – це автор концепції "суверенного зобов’язання", яка передбачає віддання на поталу окремих регіонів наддержавам, аби досягти балансу у світі.

Переговорники від США вважають, що Україна не зможе перемогти російські сили

Незрозуміло, як часто відбувалися кулуарні дискусії та чи є вони частиною єдиної організованої роботи. В окремих обговореннях також брала участь експомічниця глави Пентагону Мері Бет Лонг.

Крім лаврова з російської сторони, в обговореннях брали участь науковці, "лідери великих аналітичних центрів" або дослідницьких інститутів та інші представники російської зовнішньополітичної сфери, які регулярно спілкуються з кремлем. Імен росіян не називають, побоюючись за їх безпеку.

Розмова тривала кілька годин, а на порядку денному були деякі з найгостріших питань:

доля окупованої рф території, яку "Україна, можливо, ніколи не зможе звільнити" ;

; шукали дипломатичний шлях, який міг би бути прийнятним для обох сторін;

цілями були тримання каналів зв’язку з рф відкритими.

Видання вважає, що зараз зростає кількість ознак того, що США та їхні союзники прагнуть, щоб москва та Київ рухалися до мирних переговорів після завершення контрнаступу.

Суперечки про участь Білого дому

NBC повідомляє, що переговори відбувалися з відома адміністрації Джо Байдена, але не за її вказівками. Колишні посадові особи, які брали участь у зустрічі з лавровим, після цього поінформували Раду національної безпеки Білого дому.

Мовляв, у дипломатії це називається "Track two diplomacy" чи "Track 1.5", коли залучають приватних громадян, які не входять до складу уряду. У випадку з Лавровим посадовці залучені на одному кінці розмови. Офіційних дипломатичних контактів на високому рівні між урядами США та росії щодо України мало.

У Білому домі та Держдепі США заявили, що Джо Байден не санкціонував і не підтримував таємної зустрічі колишніх американських топпосадовців з лавровим чи будь-які інші потенційні переговори про закінчення війни в Україні.

"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми вже говорили, нічого про Україну без України", – заявив речник Державного департаменту. Також у Держдепі додали, що США продовжать допомагати Україні зброєю для того, щоб на майбутніх мирних переговорах з рф вона змогла виступати з позиції сили.

Водночас речник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі повідомив CBS News, що Білий дім знав про неофіційні дискусії.

"Але я хочу прояснити, що ці дискусії не заохочувалися і не були породжені нами, і ми не підтримували їх будь-яким активним способом. Як сказав президент, нічого про Україну без України", – зазначив він.

захарова каже, що "секретної зустрічі не було, була дискусія"

Своєю чергою МЗС рф назвало фейком участь сергія лаврова у переговорах з представниками США щодо України.

"Це дезінформація. Фейк, запущений у західні ЗМІ", — заявила речниця відомства марія захарова.

Потім захарова суперечить сама собі та каже, що "зустрічі не було, була дискусія". Тобто, 24 квітня була звичайна розмова з політологами та громадськими діячами з Council on Foreign Relations, яку очолює Річард Хаас. захарова каже, що про секретний план по Україні не йшлося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент Білорусі олександр лукашенко вголос фантазував перед телекамерами, нібито послав "на *рін" представників України за пропозицію провести мирні переговори у Стамбулі.