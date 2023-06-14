"Готовы были отдать Крым в аренду": лукашенко о якобы предложениях Украины в Стамбуле

Заявления лукашенко ничем не подкреплены и могут быть его фантазиями

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что якобы в марте 2022 года в ходе переговоров Украины и россии, Украина готова была отдать рф оккупированный Крым "в длительную аренду".

Об этом он заявил в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой, выдержки из которого публикуют росСМИ.

Подлинность его заявлений проверить невозможно, беларуский диктатор известен искажением фактов, а иногда и откровенной ложью.

"путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория россии по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались", — заявил лукашенко.

Он рассказал и о другом моменте, когда якобы послал "на х*ен" представителей Украины за предложение провести мирные переговоры в Стамбуле. По его словам, инициатором переговоров стал президент Украины Владимир Зеленский и прислал на них "этого Кирилла Буданова".

"Мы поехали через границу их, министр иностранных дел поехали туда, не первый раз, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают: "Давайте в следующий раз в Стамбуле". Да пошли вы на*рен. Какой Стамбул. Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. Хотите разговаривать – давайте разговаривать", — изложил лукашенко свою версию событий.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк по окончанию переговоров в Стамбуле сообщил, что на них предлагалось зафиксировать стремление сторон в течение 15 лет решить вопросы, связанные с Крымом и Севастополем путем двусторонних переговоров между Украиной и рф. Дополнительно предлагалось зафиксировать, что Украина и рф не будут решать вопросы Крыма и Севастополя военным путем, а продолжат свои политико-дипломатические усилия в этом направлении.

Как ранее сообщал "Телеграф", что Лукашенко заявил, что размещение российской "ядерки" в Беларуси якобы было требованием именно Минска, а не москвы.