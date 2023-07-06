Тайные переговоры: СМИ узнали, о чем США говорят с россией

Переговоры проходили с ведома Администрации Джо Байдена

Бывшие чиновники США ведут конфиденциальные переговоры с россией по Украине, с целью заложить основу для возможных переговоров между двумя странами.

Об этом пишет NBC News, ссылаясь на слова бывших и действующих чиновников США.

"Среди целей — держать каналы связи с россией открытыми, где это возможно, и определить, где может быть место для будущих переговоров, компромиссов и дипломатии по поводу прекращения войны", — сказали источники издания, пожелавшие остаться анонимными.

Секретные переговоры со страной-агрессором ведет группа бывших высокопоставленных чиновников из сферы национальной безопасности США, эксперты и бывшие дипломаты. В частности, экс-помощник главы Пентагона Мэри Бет Лонг, эксперт по Европе Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм, а также ряд экс-чиновников из Белого дома и Госдепартамента.

Со стороны россии участие в этих тайных переговорах принимают ученые, лидеры крупных аналитических центров или научно-исследовательских институтов и другие лица, которые находятся в постоянном контакте с людьми, принимающими решение в кремле.

На одной из встреч присутствовал глава Министерства иностранных дел рф сергей лавров. Это было в апреле, когда тот прилетал на заседание ООН в Нью-Йорк. С ним обсуждали вопрос судьбы оккупированных россией территорий Украины и поиск дипломатического решения. Переговоры проходили с ведома Администрации Джо Байдена, но не по ее указанию. О результатах беседы Администрация была проинформирована.

"Переговоры проходят на фоне растущих признаков того, что США и их союзники хотят, чтобы москва и киев перешли к мирным переговорам осенью, после завершения продолжающегося контрнаступления Украины", — говорится в статье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приезжал в Украину. Вместе с президентом Владимиром Зеленским и представителями украинской разведки он обсудил стратегию контрнаступления и возвращению оккупированных территорий.