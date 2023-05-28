Мирный договор между Украиной и россией возможен: дипломат назвал условия

В будущем договоре должны быть урегулированы основные важные вопросы

Мирное соглашение между Украиной и россией возможно только в случае освобождения всех оккупированных территорий, включая и украинский Крым.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"Будущий мирный договор должен быть всеобъемлющим, он должен быть заключен при участии третьих сторон – прежде всего наших союзников, которые станут его гарантами, и фактически он должен в значительной степени изменить всю современную систему международной безопасности в мире – не только вокруг Украины", — сказал он.

По мнению Мельника, в данном договоре должны быть урегулированы основные вопросы относительно репараций для восстановления Украины, наказания всех военных преступников, и официальные извинения со стороны рф.

"Только тогда может быть речь о каком-то примирении, и то спустя много десятков лет. Для Украины важно предотвратить новую большую войну, которую может развязать москва, поэтому будущий мирный договор будет иметь смысл, только если он будет служить и этой цели. А это значит, что нужно решить вопрос лишения россии ядерного статуса или его существенного ограничения, ее демилитаризации в целом. При этом Украине никто не будет иметь право указывать, как ей строить свое будущее", — добавил заместитель министра.

В таком случае, как отмечает Андрей Мельник, мирный договор был бы в интересах Украины.

Полный текст читайте в материале на нашем сайте: "Никто не имеет права указывать Украине, как строить свое будущее": интервью с Андреем Мельником, ч. III.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель главы Совбеза рф дмитрий медведев открыто признал, что после возможного перемирия россия вновь нападет на Украину.