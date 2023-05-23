Бригадный генерал Сергей Собко говорит, что российская угроза для Украины никуда не исчезнет

Почти полтора года широкомасштабной войны ярко иллюстрируют очевидное – регулярного войска недостаточно для борьбы с более многочисленным врагом в течение длительного времени. Поэтому государство вынуждено проводить мобилизацию гражданского населения. Как отметил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный "Войну начинают кадровые военные, а завершают учителя, инженеры, бухгалтеры".

Именно поэтому конечный результат войны зависит от того, насколько вчерашние гражданские смогут адаптироваться к военной службе и условиям боевых действий. От того, каким сержантом будет вчерашний учитель, каким сапером – вчерашний инженер и каким стрелком – обычный бухгалтер.

Это доказанное войной правило будет для нас не менее актуально и после завершения этой войны. Российская угроза, вероятно, никуда не исчезнет с завершением боевых действий. Враг может сделать выводы из своих ошибок, усовершенствоваться и стремиться к реваншу. А человеческие, финансовые и технические ресурсы в России пока есть.

Наше государство выйдет из войны, имея истощенную экономику, а также очевидные демографические проблемы. В то же время, у нас будет необходимость построить настолько сильное войско, чтобы Россия ни при каких условиях не попыталась еще раз напасть.

Чтобы выполнить эту невероятно сложную задачу, нужно четко осознать уровень и характер угрозы, который предстанет перед государством после войны. Кроме этого, следует учитывать масштаб вызванных войной внутренних вызовов, которые будут влиять на нашу способность защищаться. В конце концов, мы должны подумать о том, как мы можем использовать наш уникальный военный опыт для организации обороны государства в будущем. Попробуем разобраться со всем по очереди.

Россия не перестанет быть угрозой

В наборе инструментов государства Вооруженные Силы – это меч. Наша основная роль, как во время, так и после войны, проста – отпугивать врага, чтобы он не посмел напасть. А если все же перейдет границу – бить и уничтожать ее, пока последний сантиметр нашей земли не будет освобожден.

Безусловно, все мы настроены на победу и восстановление территориальной целостности Украины. Но мы никогда не можем знать точного результата войны, пока не умолкнут последние пушки, а политики и дипломаты не сядут за стол переговоров.

Так что первая угроза связана с завершением войны скрывается именно в том, состоятся ли эти переговоры вообще. И будет ли заключен мирный договор. Зная свою историю и понимая врага, есть сомнение, что Россия вообще сможет принять и признать свое поражение. Поэтому вероятность заключения полноценного мирного договора по результатам войны достаточно низка. Это может для нас означать не мир, а перемирие, пока Россия не возобновит свои силы для нового нападения.

Вторая угроза вытекает из того, что даже заключение мира не означает, что он будет продолжительным. Потому что вряд ли какая-либо российская власть после Путина построит на месте нынешней России нечто иное, чем очередной концлагерь.

Скорее всего, поражение в войне повлечет за собой реваншистские движения, поскольку без Украины российский имперский миф невозможен. В сочетании со свойственным россиянам шовинизмом это приведет к еще большей милитаризации российского общества. Следовательно, оно попытается подготовиться к новой войне.

Третья угроза станет реальностью в случае кровавого коллапса России в результате поражения в войне. Несмотря на распространенное мнение, для нас это отнюдь не будет означать наступление долгого мира и покоя. Значительная часть населения России сосредоточена в приграничных с Украиной регионах.

Это означает, что любой внутренний российский конфликт будет обладать высоким потенциалом к распространению своих метастазов на нашу территорию.

Помимо более чем двух тысяч километров границы с Россией, источником потенциальной угрозы вероятно останется Беларусь как ближайший сателлит врага. А это еще тысяча километров общей границы. Так же есть российское присутствие на территории так называемого Приднестровья. Это добавляет еще четыреста километров границы государства, которые нужно охранять и готовиться защищать так же, как границы с Россией и Беларусью.

В то же время, несмотря на поражение в войне, Россия сохранит большой экономический потенциал благодаря своей ресурсной базе, как и основные мощности ОПК, которые не разрушились в ходе войны. Благодаря этому она сможет быстро восстановить и нарастить свой военный потенциал.

То есть Россия так или иначе будет представлять постоянную угрозу безопасности Украины. Это будет негативно влиять на инвестиционную привлекательность нашей страны, спокойствие и уверенность в будущем наших граждан. Поэтому государству и войску, так или иначе, придется одновременно реагировать на текущие угрозы с территории России, а при этом быть всегда готовым к новой войне.

Реинтеграция освобожденных от оккупации территорий

Второй проблемой, которая станет перед Украиной в результате российской агрессии, будет реинтеграция освобожденных от оккупации Крыма и ОРДЛО. Российская пропаганда отравила немало голов и душ даже на свободной части страны. Поэтому несложно вообразить, что произошло с сознанием значительного процента жителей этих территорий.

С поднятием государственного флага над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем процесс возвращения этих территорий и особенно людей только начнется. И обойтись без широкого привлечения Вооруженных Сил практически невозможно.

Роль Вооруженных Сил состоит в проведении длительных стабилизационных операций. Вероятно, они будут включать не только сеть блокпостов и пропускных пунктов, но и привлечение вместе с органами правопорядка к изъятию нелегального оружия и разминированию территорий. А главное присутствие войск будет демонстрировать силу государства, гарантировать правопорядок и не будет допускать новую волну антигосударственных движений в Крыму и на Донбассе.

Следует иметь в виду, что мы говорим об огромных территориях – площади Крымского полуострова 27 тысяч квадратных километров, а площадь оккупированной в 2014 году части Донбасса и Луганщины около 18 тысяч квадратных километров. А еще это примерно 3 миллиона жителей Крыма и почти столько же в так называемом ОРДЛО.

Для обеспечения стабильности на этих территориях потребуются многочисленные контингенты наших войск и их периодическая ротация. Итак, нам нужно значительно многочисленнее войско, чем прежде. Потому что параллельно будет необходимо выполнять другие задачи по обороне государства. Но ряд внутренних проблем указывает на то, что комплектовать войско людьми будет очень сложно.

Войско – это люди, а людей никогда не бывает достаточно

Украина еще до войны испытывала ощутимые демографические проблемы. Население сокращалось из-за низкой рождаемости и старело благодаря росту продолжительности жизни. Для Вооруженных Сил это означает, что все меньше людей пригодны к прохождению военной службы. А заодно для работы в национальной экономике, удерживающей войско.

Из-за широкомасштабного вторжения несколько миллионов наших граждан выехали за пределы страны. Далеко не все они вернутся домой. Поэтому после войны демографическая ситуация в стране станет более сложной. Это значит, что количество людей, которых войско может привлечь в свои ряды, значительно сократится.

Сокращение населения будет вызовом не только для войска, но и для экономики, которая тоже будет нуждаться в руках для восстановления государства. Также следует понимать, что войско не конкурирует с частным сектором за квалифицированного работника. Ведь бизнес всегда может предложить лучшие финансовые и социально-бытовые условия, чем государство. Поэтому не стоит ожидать безграничного потока желающих вступить на контрактную службу.

Альтернативой является массовый призыв на военную службу и увеличение продолжительности. Но престиж срочной службы в нашем обществе низок еще со времен обретения независимости. Поэтому часть граждан будет склонна избегать прохождения военной службы.

Также длительная служба по призыву большого количества наших сограждан изымает трудовые ресурсы с рынка труда. Что может оказывать негативное влияние на экономику государства в случае дефицита рабочей силы. И таким образом только ослабить способность государства финансировать войско. Следовательно, ни профессиональное войско, ни войско всеобщего военного долга не могут дать должного ответа на вопрос, как эффективно использовать наши ограниченные человеческие и финансовые ресурсы для обеспечения обороны государства.

Наш уникальный опыт

Ответ на вопрос как создать успешную модель Вооруженных Сил может быть в том неоценимом опыте изменений, который мы приобрели за более чем девять лет войны. А масштаб изменений, которые произошли начиная с 2014 года и теперь, в условиях широкомасштабного вторжения врага, колоссальный. Во многом они стали возможны благодаря гражданским людям.

Успешное взаимодействие с населением, общинами и бизнесом дало войску огромный финансовый и технический ресурс. Этот ресурс войско не могло бы получить никаким иным образом из-за ограниченности бюджетного финансирования. Но, пожалуй, самое грандиозное то, что огромное количество украинцев без всякого опыта военной службы влились в Вооруженные Силы с самого начала широкомасштабного вторжения.

Эти люди пришли в армию не с пустыми руками. Они принесли свой опыт управления, технических и технологических знаний и навыков. Которые повсеместно используются в военной службе и делают наше войско прогрессивным и адаптивным.

И это достаточно закономерно. Современная война не менее динамична, чем ситуация на мировых или национальных рынках. Поэтому способность постоянно учиться, адаптироваться к изменению условий и интегрировать новую технику и технологии – это набор навыков, который нужен и гражданским, и военным. Что упрощает таким людям адаптацию к военной службе и позволяет быстро становиться эффективными.

За более чем год войны Силы территориальной обороны, в частности, накопили уникальный опыт превращения гражданских специалистов в военных лидеров. Этим лидерам присущи инициатива и инновации — черты, необходимые для успешного офицера.

Также хорошо влились в большую военную семью люди с различными техническими специальностями. Они дают войску новое видение того, как можно использовать гражданские технологии и технику для улучшения разведки, связи, управления и взаимодействия.

Это в итоге делает нашу армию более адаптивной, а значит, и эффективнее российской. И позволяет нивелировать преимущество врага в количестве вооружения и боеприпасов. Благодаря этому гражданские специалисты являются чрезвычайно ценным ресурсом для вооруженных сил и должны быть максимально широко и эффективно вовлечены в армию будущего.

Итак, наиболее жизнеспособной для нас выглядит именно модель Вооруженных Сил, в которой сохраняется теснейшая связь войска и общества. А это значит, что наряду с профессиональным войском и призывом на срочную службу нам нужно активнее развивать Силы территориальной обороны и расширять их роль в системе обороны государства. Это позволит решить сразу несколько проблем.

Во-первых, существование подразделений территориальной обороны в каждом районе позволяет сохранить тесную связь войска с общинами, бизнесом и населением. Это поможет войску поддерживать высокий уровень общественного доверия к себе и привлекать его всестороннюю помощь и поддержку.

Во-вторых, развитая структура сил территориальной обороны позволит проведение базовой военной подготовки перед поступлением на срочную службу. Такая военная подготовка должна проводиться по территориальному принципу в свободное от работы или учебы время. Это снизит продолжительность срочной военной службы. При этом сэкономит значительные суммы бюджетных средств, которые в противном случае были бы потрачены на содержание срочника в период его базовой военной подготовки.

В третьих, система территориальной обороны позволит масштабировать военную подготовку, если не на все, то на значительную часть гражданского населения. Таким образом, компенсируя превосходство России в численности армии и военного резерва.

В конце концов, если исход войны определяют вчерашние учителя, инженеры и бухгалтеры, то наша главная задача – сделать их максимально смертоносными для врага. Чтобы в будущем противник четко понимал, что нападение на Украину – это обязательно билет в одну сторону.

Источник: пост Собко в Facebook