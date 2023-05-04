Не перекладывайте ответственность: Гудыменко сделал важное обращение к украинцам по поводу военных

Военные на своих плечах выносят войну, и не стоит всецело рассчитывать на них и после ее завершения

От некоторых украинцев можно услышать тезис "Парни придут, порядок наведут" про военных после завершения боевых действий, однако это является перекладыванием ответственности за будущее Украины на тех, кто и так немало вложил в защиту ее независимости и суверенитета.

Об этом в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара рассказал политический деятель, блогер и публицист Юрий Гудыменко.

"Военные ветераны обязательно должны быть представлены в политике, их влияние должно быть очень сильным, но я против того, чтобы люди, которые говорят: "Парни придут, порядок наведут", автоматически перекладывали на военных и ветеранов будущее страны. Люди на своих плечах вынесли войну, теперь у них еще большее моральное обязательство, — вот вы вернулись, забудьте, что вас семьи годами не видели, вы травмированы психологически, что у вас ранения и контузии, забудьте, что у вас нет работы, забудьте об этом всем, идите отстраивайте Родину так, как мы вам скажем. А если сделаете что-то не так, как нам нравится, то мы еще затравим вас в соцсетях, захейтим и запинаем ногами, чтобы вы вообще забыли такое слово как благодарность. Так работать не должно", — подчеркнул Гудыменко.

"Я бы такой, чтобы каждому автору "Парни придут, порядок наведут", напоминать, что не помешало бы сначала спросить у самих этих парней, потому что их мнение может быть абсолютно другим", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Юрий Гудыменко рассказывал, как изменится Украина после Победы в войне с россией, — по его словам, страну будет просто не узнать.