Враг не продвинулся в Бахмуте, ВСУ контратаковали: свежие карты боев в Украине

Россияне заявляют об украинских контратаках под Авдеевкой

Российские оккупанты не останавливают темпов наступления на востоке Украины. Враг продолжает наземные удары по линии Купянск – Сватово – Кременная и на других отрезках.

Согласно отчету Института изучения войны, враг не продвинулся в Бахмуте, однако добился определенных успехов вблизи города. Возле Авдеевки войска рф проводили наступательные операции, а также заявили о локальных контратаках Сил обороны Украины.

По данным Генштаба ВСУ, противник вел наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки совершил более 30 атак.

Карта боев в Украине

Восток Украины

В Купянском направлении враг использовал БпЛА для разведки и обстреливал из артиллерии. На Лиманском направлении наступал южнее Дибровы (5 км юго-западнее Кременной).

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте продолжаются городские бои, однако продвижение врага снизило темпы. По данным DeepState, враг обстреливает Силы обороны из находящихся в Забахмутке танков. ISW отчитывается, что оккупанты добились незначительных успехов к северо-востоку от трассы у Хромового (непосредственно к западу от Бахмута). По данным Генштаба, оккупанты атаковали в направлении Ивановского и Предтечиного. Украинские войска провели ряд контратак — это часть мобильной обороны.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении войска рф вели наступательные действия в районе Первомайского. Российские источники рассказывают об успешных контратаках в районе Авдеевки, в частности в направлении Водяного (8 км юго-западнее Авдеевки) и Троицкого (17 км северо-восточнее Авдеевки). Также есть свидетельства о контратаках ВСУ в Марьинке. Однако аналитики пока не подтверждают украинские контратаки в районе Авдеевки, отмечая, что такие действия проводятся время от времени и украинское продвижение о котором говорят российские источники — часть этой схемы.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Украинские силы продолжают действовать на островах и в дельте реки Днепр в Херсонской области. Аналитики пока не оценивают действия Сил обороны в этом районе как контрнаступление. Украинские войска продолжают разрушать логистику оккупантов, нанося удары по ключевым узлам в Запорожской области.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Госдепе США считают, что контрнаступление начнется в ближайшие недели. Между тем, враг пытается максимально помешать этому — города Украины атакуют дронами и ракетами.