Оккупанты атакуют на востоке: свежие карты боев в Украине

В сутки отбиты более 40 атак врага

россия не оставляет попыток захватить украинские земли. Эпицентрами боев остаются Бахмут и Марьинка. Враг бросил на это значительные силы – только убитыми в боях за Бахмут оккупанты уже потеряли около 20 тысяч человек за последние 5 месяцев. Еще 80 тысяч – ранеными.

По данным Института изучения войны, врагам труднее поддерживать темп наступательной операции. Оккупанты тем временем продолжают давить на востоке Украины.

Генштаб сообщает, что оккупанты атакуют на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлении. За сутки отбита 41 атака.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг продолжает обстрелы активно применяя артиллерию. Наземные атаки зафиксированы на Лиманском направлении в окрестностях Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватового) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте у врага есть определенные продвижения — на трассе Бахмут — Северск и в пределах западной части города. Накануне украинским военным удалось отразить несколько позиций. Россиянам не удалось перекрыть логистические линии. На Бахмутском направлении враг атаковал также Предтечино.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг атаковал в районах Северного (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки). По данным DeepState, враг имеет незначительный успех к западу от Водяного, а к востоку от Авдеевки пытается найти слабые места в украинской обороне. На Марьинском продолжаются бои за Марьинку. Атак на Шахтерском направлении не было, однако кадры с геолокацией показывают незначительное продвижение врага с восточной стороны Угледара.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Россияне продолжают заявлять, что украинские военные совершали рейд через Днепр. Между тем оккупанты готовят по другому берегу и дельте реки из артиллерии. Ведется контрбатарейная борьба. Враг также заявляет, что украинские войска не продвинулись в Запорожской области – в их сфере ходили об этом неподтвержденные заявления, однако аналитики не смогли найти их источник.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" рассказывал о нуждах украинского войска. Больше всего Украине нужно улучшение средств ПВО через активность стратегической авиации врага и использование управляемых авиабомб.