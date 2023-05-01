Российское наступление провалилось: в Пентагоне рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом

Наступление россиян на Донбассе провалилось

Наступление россиян на Бахмут провалилось, о чем свидетельствуют и угрозы главаря "вагнеровцев" пригожина вывести наемников из города, если не будет должной помощи со стороны минобороны россии. Всего в боях за город с декабря 2022 года погибло свыше 20 тысяч российских солдат.

Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Sky News. По его словам, в целом российское наступление на Донбассе не имеет успехов.

В Белом доме ведут свою статистику потерь россии и Украины в войне. Так, по подсчетам американцев за последние пять месяцев войны российская армия потеряла в Украине 100 тысяч человек. По словам Кирби, российское наступление на восточном Донбассе "застопорилось" и "провалилось". Об этом же сообщил и украинский блогер Роман Шрайк, который опубликовал короткие видео с картами продвижения. В апреле оккупанты практически не продвигались вперед, а в некоторых районах фронта даже отступили.

В США отмечают, что в последние месяцы Кремль сосредоточил все внимание на захвате Бахмута, однако взять город под полный контроль оккупантам так и не удалось. Ситуация на Бахмутском направлении остается одной из самых тяжелых, но ВСУ даже контратакуют в некоторых районах города.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что подготовка ВСУ к контрнаступлению вышла на финишную прямую. Дата и место начала по-прежнему держатся в строгом секрете, но, по словам Алексея Резникова, Украина получила от союзников почти все вооружение, которое просила. А это означает, что в ближайшее время врагу придется не сладко.