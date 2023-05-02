Залужный рассказал, в чем сейчас нуждаются ВСУ: детали разговора с Милли

Украине нужно больше ПВО

Из-за постоянных российских ударов с применением стратегической авиации и управляемых авиабомб Украина нуждается в большем количестве средств ПВО.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в разговоре с начальником объединенного комитета штабов США Марком Милли.

Он отметил, что ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой, а наиболее ожесточенные боевые действия ведутся в Бахмуте, Марьинке и Авдеевке, где оккупанты сосредоточили основные усилия.

"Рассказал о ракетных ударах российской стратегической авиацией и ежедневных бомбардировках гражданских объектов управляемыми авиабомбами в прифронтовой зоне. Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны", — сообщил Залужный.

Кроме того, главком отдельно проинформировал Милли о потребностях ВСУ в вооружении, боевой технике и боеприпасах.

Как сообщалось ранее, президент Чехии Петр Павел после визита в Украину сообщил, что ВСУ больше всего нуждаются в боеприпасах, а этот дефицит не позволяет эффективно использовать западную технику.