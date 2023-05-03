Страну будет не узнать: Гудыменко рассказал, что станет с Украиной после Победы

Города придется адаптировать под новые потребности украинцев

Украина после Победы в войне с россией неотвратимо изменится, при этом изменится настолько, что люди, которые знали страну до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, просто не узнают ее.

Такое мнение высказал украинский политический деятель, ведущий, публицист и блогер Юрий Гудыменко в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Гудыменко обратил внимание на то, что уже много украинцев пострадали в ходе боевых действий, многие из них получили инвалидность, нуждаются в реабилитации, а некоторым она будет нужна в течение всей жизни. Однако при всем этом в Украине нет условий для лиц с инвалидностью, — если в больших городах можно найти транспорт и магазины, приспособленные для них, то во многих небольших населенных пунктах им бывает затруднительно даже просто выйти из дома.

Он сравнил ситуацию с США, где о ветеранах заботятся, имеют для них специальные программы помощи, оказывают им психологическую и финансовую поддержку, — и делают это постоянно, а не только перед знаковыми датами, как долгое время было в Украине.

Однако, уверен Гудыменко, после Победы в войне с россией, ситуация в Украине станет кардинально другой.

"Страна после нашей Победы неотвратимо изменится, она будет совершенно другой. Она будет такой, что люди, которые уснули 23 февраля 2022 года и проснутся в этой стране, — они не узнают ее вообще. Она будет совершенно другой демографически, социально, психологично. Она останется красивой, сильной, но она изменится, и мы должны меняться вместе с ней", — подчеркнул Гудыменко.

Стоит заметить, что ситуация в Украине постепенно уже понемногу меняется, — в частности, как ранее рассказывал "Телеграф", с 1 мая 2023 года в Украине могут выплатить до миллиона гривен компенсации за получение ранения, увечия или другого вреда для здоровья в результате российской агрессии.