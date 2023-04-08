Более 60% воинов ВСУ мечтают о своем бизнесе: глава Ассоциации предпринимателей — ветеранов АТО о том, где взять знания и деньги на собственное дело

Ветераны-предприниматели создали ассоциацию и собственный инвестиционный фонд и дают деньги для побратимов на открытие собственного дела. Благодаря их инвестициям развивается известная сеть Veterano Pizza. Еще одной победой Ассоциации предпринимателей — ветеранов АТО стала государственная программа грантов для ветеранов

С 10 апреля в Украине стартует государственная грантовая программа для ветеранов войны, начинающих или развивающих собственное дело. Объемов отдельных грантов достаточно для создания малого бизнеса — кафе, парикмахерской или пекарни. Если конкретнее, ветеранам предлагают три вида грантов:

250 тыс. грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания одного рабочего места;

500 тыс. грн – для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;

1 млн грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Главное условие выделения гранта — государство финансирует 70% проекта, а остальные 30% ветеран должен проинвестировать в собственное дело сам.

Еще в конце февраля "Бизнес Телеграф" критиковал правительство за отсутствие действенных программ создания рабочих мест для возвращающихся с фронта бойцов. Речь идет о необходимости трудоустроить 1-2 миллиона украинцев, которые демобилизуются и вернутся в мирную жизнь. Но ситуация, похоже, начинает меняться к лучшему.

Сергей Позняк, глава Ассоциации предпринимателей — ветеранов АТО, на фронте потерял часть ноги ниже колена. Но не пал духом и во время лечения и реабилитации взялся помогать воинам, мечтающим об открытии собственного дела. Он принял участие и в разработке программы государственных грантов для ветеранов.

- Сергей, насколько действенной, по вашему мнению, будет правительственная грантовая программа для воинов, возвращающихся с войны?

– Это очень действенная программа поддержки ветеранов. Это первый достойный пилот поддержки ветеранского предпринимательства. До системной поддержки бизнесов защитников и защитниц еще работать и работать, но начало положено.

– Правительство рассчитывает, что открытые за гранты предприятия вернут государству вложенные в них средства в виде налогов уже через 36 месяцев. Это реально?

- Очень правильный стимул – выводить ветеранские компании из тени. Вся зарплата – белая, все налоги – вбелую. Это окажет положительное влияние на доступ к дешевому финансированию.

– Какие проблемные моменты вы видите в программе государственных грантов?

– Определенные опасения вызывает верификация банковским учреждением потенциальных грантополучателей. Во-первых, те, кто вернутся, будут иметь, скорее всего, низкий кредитный рейтинг по банковским стандартам. Во-вторых, по собственному опыту знаю – это долго. В-третьих, потребуют много документов для подтверждения идеального финансово-имущественного положения. Но у нашей Ассоциации уже есть предложения по решению этого вопроса. Будем привлекать ветеранские финансовые бизнесы в качестве провайдеров для получения грантов для ветеранов-предпринимателей.

Сергей Позняк: "Сделаю протез и продолжу свою деятельность на фронте"

- Расскажите подробнее о помощи, которую ваша организация способна оказывать воинам, возвращающимся в гражданскую жизнь?

- Фактически мы предоставляем ветерану-предпринимателю все необходимое, начиная от первичных консультаций на горячей линии, заканчивая образованием, где реально топовые бизнесмены выступают менторами и проводят курс. Среди наших преподавателей ветеран ВСУ Маси Найем, Марина Гаврилюк, Олег Борийчук. Кроме того, у нас есть договоренность с KMBS, которая проводит краткие программы управленческого развития. Это Киево-Могилянская бизнес-школа, которой в свое время я заплатил почти миллион гривен за обучение, а теперь для ветеранов это бесплатно. Также у нас в Ассоциации есть пятинедельная программа для тех, кто хочет развить свой бизнес. Если детализировать, это помощь с формированием бизнес-модели, юридическая, сервисная, маркетинговая составляющая, а также выход на международный рынок, которому обучают топовые специалисты Торгово-промышленной палаты Украины. До полномасштабного вторжения обучение проходило офлайн, но сейчас курсы проходят онлайн.

– Правда ли, что ваша Ассоциация самостоятельно финансирует бизнес-проекты ветеранов?

– Мы финансируем перспективные идеи, если видим заинтересованность военного. Следует приходить на тренинги, пройти полностью курс, иметь идею своего бизнеса, и тогда Ассоциация предоставит льготное финансирование. Финансируются проекты участниками Ассоциации, являющимися владельцами финансовых бизнесов. Также у нас есть собственный инвестиционный фонд, где акционерами являются ветераны-предприниматели и не только. Этот фонд занимается ценными бумагами, мы вложились и сейчас имеем дивиденды.

- Но готовы ли сами ветераны тратить время на обучение? Ведь чаще всего речь идет о небольших бизнесах.

– К сожалению, большинство военных считают, что помощь им не нужна. Они пытаются организовать бизнес своими силами. Да, есть случаи успешности таких попыток. Но зачем полагаться на удачу, если можно получить помощь у высококвалифицированных экспертов, получить безвозмездный курс и облегчить путь успеха в разы?

- Есть ли какие-нибудь известные бизнесы, которые начинались с поддержки вашей Ассоциацией?

– Примером успешного сотрудничества стала сеть Veterano Pizza. В общей сложности, за 2021 год мы профинансировали ветеранские бизнесы на 2 миллиона долларов. К сожалению, все 29 членов Ассоциации, вложившие средства в ее развитие, сейчас воюют, все на войне. Я пока здесь, но сделаю протез и продолжу свою деятельность на фронте. Всеми клиентами займутся консультанты горячей линии и эксперты.

– Изучали ли вы уровень заинтересованности бойцов ВСУ в открытии собственного дела после Победы?

- По нашим данным, 64% военнослужащих имеют планы открыть бизнес по возвращении в мирную жизнь. Но большинство из них не понимают, что такое бизнес. Если кто считает, что быть предпринимателем легко и со старта начнут падать с неба миллионы на карту, то это не так. Бизнес, который у меня есть, мне никто не подарил. Я начал его с $400. Я знаю, что такое утром тренировать малого местного богача за $10 в час, а потом садиться в автомобиль и таксовать, пока есть силы. На рекламу – натренировал, на аренду – натаксовал. Предпринимательство – это тяжело, ты не скажешь кому-то, что у тебя выходной. Именно к этому нужно готовиться. Важно выстраивать индивидуальные стратегии и ответить на главный вопрос: "Зачем?"