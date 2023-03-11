Что-то произойдет до июня: ветеран ВСУ Маси Найем о том, когда закончится война

Если россия втянет в войну Китай, чтобы не дать Украине победить, то эта война выйдет на новый уровень с большим количеством участников

На фронте в Украине уже в июне могут произойти серьезные изменения. В чью именно пользу они будут — неизвестно, но если война не закончится к осени, то может длиться еще несколько лет.

Такое мнение в интервью LB выразил украинский разведчик, адвокат и основатель ОО "Принцип" Маси Найем. По его словам, в июне Украина получит большую часть обещанной военной помощи от союзников и сможет переломить ход войны.

Маси Найем поделился своим желанием, чтобы война с россией закончилась до середины осени 2023 года. Если же этого не произойдет, то дальше она сможет длиться годами.

"Я хотел бы, чтобы это произошло до условного сентября-октября этого года. Если нет, то она не закончится и через три года", — сказал адвокат.

Также он выразил надежду, что серьезные изменения на фронте могут произойти до июня. Не факт, что они будут положительными, но ситуация на поле боя однозначно изменится. Когда Украина получит большую часть обещанной помощи от союзников, то у россии будет только два выхода: или прекращать воевать, или просить помощи в Китае, чтобы продвинуться хоть на несколько километров. Но как только в войну вступит еще одна страна, то это перестанет быть конфликтом только между Украиной и россией.

"Я чувствую, что произойдет до июня. Что-то сильно поменяющее войну. Либо в очень плохую сторону, либо в очень хорошую. Простите, я не Арестович, я не могу сказать, что через две-три недели все будет окей. Но, конечно, больше верю в то, что мы победим. Я верю, что к июню с пришедшим вооружением мы покажем такую тактику боевых действий, что россия поймет: для того, чтобы хотя бы на 10% подвинуться, им нужна будет помощь Китая. А это уже серьезная проблема. Если только Китай включится — все, тогда все другие государства должны включаться. Тогда это уже война не Украины с россией", — резюмировал Маси Найем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чего Украине и миру ждать от Китая. В интересах нашей страны – сохранить относительный нейтралитет Китая и не допустить поставок оружия в россию.