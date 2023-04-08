Понад 60% воїнів ЗСУ мріють про свій бізнес: голова Асоціації підприємців — ветеранів АТО про те, де взяти знання та гроші на власну справу

Ветерани-підприємці створили асоціацію та власний інвестиційний фонд і дають гроші для побратимів на відкриття власної справи. Завдяки їхнім інвестиціям розвивається відома мережа Veterano Pizza. Ще однією перемогою Асоціації підприємців — ветеранів АТО стала державна програма грантів для ветеранів

З 10 квітня в Україні стартує державна грантова програма для ветеранів війни, які починають або розвивають власну справу. Обсягів окремих грантів цілком достатньо для створення малого бізнесу — кав’ярні, перукарні чи пекарні. Якщо конкретніше, ветеранам пропонують три види грантів:

250 тис. грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис. грн – для члена сім'ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Головна умова виділення гранту — держава фінансує 70% проєкту, а решту 30% ветеран має проінвестувати у власну справу сам.

Ще наприкінці лютого "Бізнес Телеграф" критикував уряд за відсутність дієвих програм створення робочих місць для бійців, які повертаються з фронту. Йдеться про потребу працевлаштувати 1-2 мільйони українців, котрі демобілізуються і повернуться до мирного життя. Але ситуація, схоже, починає змінюватись на краще.

Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців — ветеранів АТО, на фронті втратив частину ноги нижче коліна. Але не занепав духом і під час лікування та реабілітації взявся допомагати воїнам, котрі мріють про відкриття власної справи. Він взяв участь і в розробці програми державних грантів для ветеранів.

- Пане Сергію, наскільки дієвою, на вашу думку, буде урядова грантова програма для воїнів, які повертаються з війни?

- Це дуже дієва програма підтримки ветеранів. Це перший гідний пілот підтримки ветеранського підприємництва. До системної підтримки бізнесів захисників і захисниць ще працювати й працювати, але початок покладено.

- Уряд розраховує, що відкриті за гранти підприємства повернуть державі вкладені в них кошти у вигляді податків вже через 36 місяців. Це реально?

- Дуже правильний стимул — виводити ветеранські компанії з тіні. Вся зарплата — біла, всі податки — вбілу. Це позитивно вплине на доступ до дешевого фінансування.

- Які проблемні моменти ви бачите в програмі державних грантів?

- Певні побоювання викликає верифікація банківською установою потенційних грантоотримувачів. По-перше, ті, хто повернуться, матимуть, скоріше за все, низький кредитний рейтинг за банківськими стандартами. По-друге, з власної практики знаю — це довго. По-третє, вимагатимуть багато документів для підтвердження ідеального фінансово-майнового стану. Але в нашої Асоціації вже є пропозиції щодо розв'язання цього питання. Будемо залучати ветеранські фінансові бізнеси як провайдерів для отримання грантів для ветеранів-підприємців.

Сергій Позняк: "Зроблю протез і продовжу свою діяльність на фронті"

- Розкажіть детальніше про допомогу, яку ваша організація здатна надавати воїнам, які повертаються до цивільного життя?

- Фактично ми надаємо ветерану-підприємцю все необхідне, починаючи від первинних консультацій на гарячій лінії, закінчуючи освітою, де реально топові бізнесмени менторують і проводять курс. Серед наших викладачів ветеран ЗСУ Масі Найєм, Марина Гаврилюк, Олег Борійчук. Крім того, ми маємо домовленість з KMBS, яка проводить короткі програми управлінського розвитку. Це Києво-Могилянська бізнес-школа, якій свого часу я заплатив майже мільйон гривень за навчання, а тепер для ветеранів це безкоштовно. Також у нас в Асоціації є п'ятитижнева програма для тих, хто хоче розвинути свій бізнес. Якщо деталізувати, — це допомога з формуванням бізнес-моделі, юридична, сервісна, маркетингова складова, також вихід на міжнародний ринок, якому навчають топові спеціалісти Торгово-промислової палати України. До повномасштабного вторгнення навчання проходило офлайн, але зараз курси проходять онлайн.

- Чи правда, що ваша Асоціація самостійно фінансує бізнес-проєкти ветеранів?

- Ми фінансуємо перспективні ідеї, якщо бачимо зацікавленість військового. Варто приходити на тренінги, пройти повністю курс, мати ідею свого бізнесу, і тоді Асоціація надасть пільгове фінансування. Фінансуються проєкти учасниками Асоціації, які є власниками фінансових бізнесів. Також ми маємо власний інвестиційний фонд, де акціонерами є ветерани-підприємці і не тільки. Цей фонд займається цінними паперами, ми вклалися і зараз маємо дивіденди.

- Але чи готові самі ветерани витрачати час на навчання? Адже найчастіше йдеться про невеликі бізнеси.

- На жаль, більшість військових вважають, що допомога їм не потрібна. Вони намагаються влаштувати бізнес самотужки. Так, є випадки успішності таких спроб. Але навіщо покладатись на удачу, якщо можна отримати допомогу у висококваліфікованих експертів, отримати безоплатний курс та полегшити шлях до успіху в рази?

- Чи є якісь відомі бізнеси, які починались з підтримки вашою Асоціацією?

- Прикладом успішної співпраці стала мережа Veterano Pizza. Загалом, за 2021 рік ми профінансували ветеранські бізнеси на 2 мільйони доларів. На жаль, всі 29 членів Асоціації, які вклали кошти в її розвиток, зараз воюють, всі на війні. Я поки тут, але зроблю протез і продовжу свою діяльність на фронті. Усіма клієнтами займуться консультанти гарячої лінії та експерти.

- Чи вивчали ви рівень зацікавленості бійців ЗСУ у відкритті власної справи після Перемоги?

- За нашими даними, 64% військовослужбовців мають плани відкрити бізнес після повернення до мирного життя. Але більшість з них не усвідомлює, що таке бізнес. Якщо хтось вважає, що бути підприємцем легко і зі старту почнуть падати з неба мільйони на карту, то це не так. Бізнес, який я маю, мені ніхто не подарував. Я починав його з $400. Я знаю, що таке зранку тренувати малого місцевого багатія за $10 на годину, а потім сідати в автомобіль і таксовати, поки є сили. На рекламу — натренував, на оренду — натаксував. Підприємництво — це важко, ти не скажеш комусь, що в тебе вихідний. Саме до цього потрібно готуватися. Важливо вибудовувати індивідуальні стратегії і відповісти на головне питання: "Навіщо?"