Щось відбудеться до червня: ветеран ЗСУ Масі Найєм про те, коли закінчиться війна

Якщо росія втягне у війну Китай, щоб не дати Україні перемогти, то ця війна вийде на новий рівень із великою кількістю учасників

На фронті в Україні вже у червні можуть відбутися серйозні зміни. На чию саме користь вони будуть невідомо, але якщо війна не закінчиться до осені, то може тривати ще кілька років.

Таку думку в інтерв’ю LB висловив український розвідник, адвокат та засновник ГО "Принцип" Масі Найєм. За його словами, у червні Україна отримає більшу частину обіцяної військової допомоги від союзників і зможе змінити перебіг війни.

Масі Найєм поділився своїм бажанням, щоб війна з росією закінчилася до середини осені 2023 року. Якщо цього не відбудеться, то далі вона зможе тривати роками.

"Я хотів би, щоб це сталося до умовного вересня-жовтня цього року. Якщо ні, то вона не закінчиться і за три роки", — сказав адвокат.

Також він висловив сподівання, що серйозні зміни на фронті можуть відбутися до червня. Не факт, що вони будуть позитивні, але ситуація на полі бою однозначно зміниться. Коли Україна отримає більшу частину обіцяної допомоги від союзників, то росія матиме лише два виходи: або припиняти воювати, або просити допомоги в Китаю, щоб просунутися хоч на кілька кілометрів. Але як тільки у війну вступить ще одна країна, то це перестане бути конфліктом лише між Україною та росією.

"Я відчуваю, що станеться до червня. Щось сильно змінить війну. Або в дуже погану сторону, або в дуже хорошу. Вибачте, я не Арестович, я не можу сказати, що через два-три тижні все буде окей. Але, звичайно, більше вірю в те, що ми переможемо, я вірю, що до червня з озброєнням, що прийшло, ми покажемо таку тактику бойових дій, що росія зрозуміє: для того, щоб хоча б на 10% посунутись, їм потрібно буде допомога Китаю. А це вже серйозна проблема. Якщо тільки Китай включиться — все, тоді всі інші держави мають включатися. Тоді це вже війна не України з росією", — резюмував Масі Найєм.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чого Україні та світу чекати від Китаю. В інтересах нашої країни – зберегти відносний нейтралітет Китаю та не допустити постачання зброї до росії.