Не перекладайте відповідальність: Гудименко зробив важливе звернення до українців щодо військових

Військові на своїх плечах виносять війну, і не варто повністю розраховувати на них і після її завершення

Від деяких українців можна почути тезу "Хлопці прийдуть, порядок наведуть" про військових після завершення бойових дій, проте це є перекладанням відповідальності за майбутнє України на тих, хто й так багато вклав у захист її незалежності та суверенітету.

Про це в рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара розповів політичний діяч, блогер та публіцист Юрій Гудименко.

"Військові ветерани обов’язково мають бути представлені у політиці, їх вплив має бути дуже сильним, але я проти того, щоб люди, які кажуть: "Хлопці прийдуть, порядок наведуть", автоматично перекладали на військових та ветеранів майбутнє країни. Люди на своїх плечах винесли війну, тепер у них ще більше моральне зобов’язання, — ось ви повернулися, забудьте, що вас сім’ї роками не бачили, ви травмовані психологічно, що у вас поранення та контузії, забудьте, що у вас немає роботи, забудьте про це все, ідіть розбудовуйте Батьківщину так, як ми вам скажемо. А якщо зробите щось не так, як нам подобається, то ми ще затравимо вас у соцмережах, захейтимо та запинаємо ногами, щоб ви взагалі забули таке слово як вдячність. Так працювати не повинно”, - наголосив Гудименко.

"Я б такий, щоб кожному автору "Хлопці прийдуть, порядок наведуть", нагадувати, що не завадило б спочатку спитати самих цих хлопців, тому що їхня думка може бути абсолютно іншою", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Юрій Гудименко розповідав, як зміниться Україна після Перемоги у війні з росією, — за його словами, країну буде просто не впізнати.